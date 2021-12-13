ミッキー吉野“古希記念”アルバムを制作 EXILE SHOKICHI、JUJU、MIYAVIら参加
2021年12月13日 17時20分 (12月13日 18時06分更新)
ゴダイゴのリーダー・ミッキー吉野（70）が、70歳の誕生日であるきょう12月13日にプロジェクト『ミッキー吉野“ラッキー70祭”【KoKi】』の記者会見を行い、さまざまなアーティストとコラボレーションして創作したアルバム『Keep On Kickin' It』をリリースすると発表した。
この日、70歳の節目を迎えた吉野は「還暦と違って古希の方がいいですね。何にでも笑える自分になって、楽になって余裕も出てきました。そう思うと70歳も悪くないね」と笑顔を浮かべながら「きのうは家内と一緒に食事しまして（日付が変わる）0時と同時に（収録楽曲の）『歓びの歌』を聴きました」とうれしそうに明かした。
亀田誠治をプロデューサーに迎えた同アルバムは、ゴダイゴの代表曲「銀河鉄道999 feat. MIYAVI」や「The birth of the odyssey ~ Monkey Magic feat. JUJU」、「ガンダーラ feat. タケカワユキヒデ」をはじめとした全10曲を収録。アルバムの音楽配信は22日、CDリリースは来年2月2日となる。
会見には、ゴダイゴのトミー・スナイダーがサプライズで駆けつけ、バースデーソングを熱唱し、亀田もお祝いの花束をプレゼント。ゲストアーティストの一人・EXILE SHOKICHIも駆けつけ「こんな豪華な企画に参加させていただき、ミュージシャン冥利に尽きます」と感激しきりで、吉野も「時代も世代も越えて作品作りができました」と充実感を口にしていた。
■『Keep On Kickin' It』の収録楽曲
01.The birth of the odyssey ~ Monkey Magic feat. JUJU
02.君は薔薇より美しい feat. EXILE SHOKICHI
03.DEAD END ~ LOVE FLOWERS PROPHECY feat. STUTS & Campanella
04.Take a train ride ~ from Swing girls (Piano Piece)
05.銀河鉄道999 feat. MIYAVI
06.銀色のグラス feat. Char
07.ガンダーラ feat. タケカワユキヒデ
08.歓びの歌 feat. Mummy-D
09.Beautiful Name (Piano Piece)
10.NEVER GONE feat. 岡村靖幸
01.The birth of the odyssey ~ Monkey Magic feat. JUJU
02.君は薔薇より美しい feat. EXILE SHOKICHI
03.DEAD END ~ LOVE FLOWERS PROPHECY feat. STUTS & Campanella
04.Take a train ride ~ from Swing girls (Piano Piece)
05.銀河鉄道999 feat. MIYAVI
06.銀色のグラス feat. Char
07.ガンダーラ feat. タケカワユキヒデ
08.歓びの歌 feat. Mummy-D
09.Beautiful Name (Piano Piece)
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