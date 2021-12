BTS 写真:The Mega Agencyアフロ

テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは13日、今年のテレビのニュースやワイドショーで放送された話題別の時間を算出した「2021年TVニュースランキング」を発表。「総合」では、「新型コロナウイルス感染拡大」に関する報道が1005時間38分09秒で、2年連続で1位となった。「文化・芸能」部門の1位は、世界中を席巻した韓国の男性7人組グループ・BTSに関するニュースで、8時間15分38秒だった。

2020年から2021年にかけてコロナ禍でも活動し続け、ファンと絆を深めてきたBTS。今年発表した「Butter」と「Permission to Dance」、ロックバンド・コールドプレイとコラボした「My Universe」は日本のみならず世界中の人に愛され、アメリカの権威あるポピュラー音楽授賞式『2021アメリカン・ミュージック・アワード』で「今年のアーティスト(Artist Of The Year)」を獲得した。グラミー賞「最優秀ポップデュオ/グループ・パフォーマンス」部門にもノミネートされており、これらの活躍が日本の番組でも長時間にわたって放送された。

「文化・芸能」部門の2位は「星野源&新垣結衣の結婚」(5時間34分13秒)、3位は「V6、26年の歴史に幕」(4時間50分17秒)、4位は昨年1位だった将棋の藤井聡太竜王の「4冠達成」(4時間31分28秒)、5位は「田村正和さん死去」(4時間19分32秒)、つづいて人気グループ・Snow Manの活躍の話題が6位(4時間08分43秒)にランクインした。

「総合」ではそのほか、2位が「東京五輪、コロナ感染拡大の中開催」(198時間17分14秒)、3位が「大谷翔平選手、二刀流で前人未到の活躍」(72時間35分50秒)、4位が「自民党総裁選、岸田氏勝利し新内閣発足」(59時間28分17秒)、5位が「梅雨前線停滞で大雨災害、ゲリラ豪雨も」(51時間03分42秒)となった。

■2021年テレビニュース放送時間ランキング(総合)

1位 新型コロナ感染、依然収束せず 1005時間38分09秒

2位 東京五輪、コロナ感染拡大の中開催 198時間17分14秒

3位 大谷翔平選手、二刀流で前人未到の活躍 72時間35分50秒

4位 自民党総裁選、岸田氏勝利し新内閣発足 59時間28分17秒

5位 梅雨前線停滞で大雨災害、ゲリラ豪雨も 51時間03分42秒

6位 衆院選、野党共闘も自民が単独過半数 37時間58分43秒

7位 五輪組織委・森会長、女性蔑視発言で辞任 37時間07分04秒

8位 眞子さん&小室圭さん、結婚 33時間50分11秒

9位 静岡県熱海市、大規模土石流災害 22時間57分23秒

10位 アフガン、米軍撤退でタリバンが政権奪還 20時間38分52秒

11位 菅首相長男、総務省幹部接待問題 19時間07分45秒

12位 ミャンマー軍クーデター 15時間50分09秒

13位 東日本大震災から 10年15時間46分50秒

14位 コロナ禍の東京パラリンピック開催 15時間42分28秒

15位 女子テニス・大坂なおみ選手 13時間08分35秒

16位 北朝鮮情勢 11時間32分29秒

17位 首都圏、最大震度5強の地震 10時間57分04秒

18位 米国・ジョーバイデン大統領、就任 10時間26分41秒

19位 記録的寒波、大雪などによる災害相次ぐ 9時間47分26秒

20位 京王線放火刺傷事件、男逮捕 9時間15分19秒

■2021年テレビニュース放送時間ランキング(文化・芸能)

1位 BTS、日本を席巻 8時間15分38秒

2位 星野源&新垣結衣、結婚 5時間34分13秒

3位 V6、26年の歴史に幕 4時間50分17秒

4位 将棋・藤井聡太、史上最年少四冠達成 4時間31分28秒

5位 田村正和さん、死去 4時間19分32秒

6位 Snow Man、映画に新曲にライブ続々… 4時間08分43秒

7位 映画『るろ剣最終章』大ヒット 3時間58分19秒

8位 NiziU、新曲発表&各種コラボも 3時間51分46秒

9位 『鬼滅の刃』ブーム続く 3時間27分34秒

10位 嵐、活動休止&ライブ映画公開 3時間17分22秒

11位 嵐・櫻井翔&相葉雅紀、そろって結婚発表 3時間16分55秒

12位 King & Prince、人気上昇 3時間16分12秒

13位 YOASOBI、勢い止まらず 3時間12分15秒

14位 千葉真一さん、新型コロナ肺炎で死去 2時間59分21秒

15位 菅田将暉&小松菜奈、結婚 2時間53分46秒

16位 木村拓哉、映画にCMに活躍 2時間42分42秒

17位 なにわ男子、CDデビュー 2時間23分40秒

18位 映画『竜とそばかすの姫』カンヌで上映 2時間21分50秒

19位 映画『花束みたいな恋をした』公開 2時間20分17秒

20位 田中邦衛さん、死去 2時間19分18秒

調査期間

2021年1月1日~2021年11月30日

調査対象:上記期間にて、関東エリア(NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ)の月曜日~土曜日、朝10時まで放送されているニュース/情報番組。

調査方法:対象番組にて放送されたニュースを露出時間で集計。ランキングは「総合」と「時事、スポーツ、文化・芸能」の分野別。

関連キーワード エンタメ総合