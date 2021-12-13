ピストンズ戦でシュートを放つネッツのデュラント（７）＝デトロイト（ゲッティ＝共同）
関連キーワード
ＮＨＬ、ダックスが首位浮上 第９週、西Ｃ太平洋地区
【ニューヨーク共同】北米プロアイスホッケーＮＨＬは１２日に第９週が終了し、西カンファレンスで太平洋地...
12月13日
ブレイディが最多パス記録 ＮＦＬ第１４週第２日
【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第１４週第２日は１２日、各地で行われ、昨季王者でＱＢブレ...
スピード佐藤、北京五輪代表確実 女子１５００ｍ
【カルガリー共同】スピードスケートの女子１５００メートルで佐藤綾乃（ＡＮＡ）が１２日、来年２月の北京...
ソフト原田選手に県民栄誉賞 岡山、東京五輪で金メダル
岡山県は１３日、東京五輪ソフトボールに外野手で出場し金メダルを獲得した同県総社市出身の原田のどか選手...
女子フルーレで日本、初の準優勝 フェンシングＷ杯団体
フェンシング女子フルーレのワールドカップ（Ｗ杯）は１２日、フランスのサンモルで団体が行われ、東晟良（...
古江７位、渋野２０位で通過 米女子ゴルフ最終予選会
【ドーサン（アラバマ州）共同】米女子ゴルフツアーの最終予選会は１２日、アラバマ州ドーサンのハイランド...