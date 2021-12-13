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ＮＢＡ、ウィザーズ１５勝１２敗　第８週、ラプターズ１２勝１４敗

2021年12月13日 14時56分 (12月13日 15時29分更新)
　ピストンズ戦でシュートを放つネッツのデュラント（７）＝デトロイト（ゲッティ＝共同）

　ピストンズ戦でシュートを放つネッツのデュラント（７）＝デトロイト（ゲッティ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは１２日に第８週が終了し、東カンファレンスで八村塁のウィザーズは１５勝１２敗となった。渡辺雄太のラプターズは１２勝１４敗。ネッツが１９勝８敗で首位を守った。
　西はサンズが２１勝４敗でトップに立ち、ウォリアーズが２１勝５敗。

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