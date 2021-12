NCT 127=『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA)』授賞式(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

12月11日、韓国にて『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』が行われた。今年のMAMAのコンセプトは “MAKE SOME NOISE”。K-POPという言語を通じて、国家、人種、世代の壁を越えて偏見なくお互いの価値を尊重し、世界がより大きなひとつになる強力な音楽の力を経験させるという意味が込められている。今年は2年ぶりの有観客での開催となった。以下は授賞式第3部のレポート。

「Best Female Group」のプレゼンターにチェ・スヨン、ティファニー・ヤングが登場。TWICEが受賞した。TWICEは「私たちの音楽を楽しんでくださった全ての方々に感謝いたします。多くの方々に明るいエネルギーをお届けする気持ちで 活動したのですが、ONCEの皆さんのおかげで光栄な賞をいただくことができました。もっと頑張ります。これからも長く一緒にいられたらと思います。ありがとうございます」とファンに呼びかけた。

「Best Female Artist」はIUが受賞。「今年は2つも良い賞をいただくことができ、うれしいです。音楽活動を頑張ろうと努力した一年でしたが、こんなに良い賞をくださってありがとうございます。ユエナの皆さんの愛に応えられるように、良い音楽をお聞かせできるように努力します。皆さん、愛してます。ありがとうございます」と喜びを語った。

「今年の歌賞(Song of the Year)」のプレゼンターは俳優のソン・ジュンギ。BTSの「Butter」が受賞した。続いて今年の歌手賞(Artist Of The Year)のプレゼンターとしてK-POPレジェンドにして女優のオム・ジョンファが登場。こちらもBTSが受賞し、「今年のアルバム賞(Album of the Year)」「Worldwide Icon of the Year」と合わせて大賞4冠を達成した。

BTSは「ARMYの皆さんの愛のおかげで、 貴重な賞をいただくことができました。多くの方々が大変な時間を過ごしたと思いますが、私たちの心を込めた音楽に共感してくださってありがとうございます。この賞はARMYの皆さんと一緒に受け取る賞だと思います。大変な瞬間にBTSの音楽が少しでも慰めと希望になるようにもっと頑張ります。残り少ない2021年、僕たちの音楽と共に過ごしてください。 ありがとうございます」と受賞の喜びを語っていた。

『2021 MAMA』最後のパフォーマンスは、MAMA初の女性ホストであり、過去20年間トップの座を守ってきたスーパースターであるイ・ヒョリと、韓国をダンスブームに巻き込み社会現象を巻き起こしているMnetの人気番組“スウパ”こと『STREET WOMAN FIGHTER』クルーたちのコラボステージで締めくくられた。イ・ヒョリとスウパクルーのHoly Bang、WANT、HOOK、YGX、PROWDMON、LACHICA、CocaNButter、WAYBは、“MAKE SOME NOISE”をコンセプトに「みんなで楽しく踊ろう! 私たちだけのステージを楽しもう!」というメッセージを込め、「Do the Dance」にあわせて強烈かつ華麗なパフォーマンスを披露した。

