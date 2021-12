『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA)』で『Best New Male Artist』を受賞したENHYPEN (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

12月11日、韓国にて『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』が行われた。今年のMAMAのコンセプトは “MAKE SOME NOISE”。K-POPという言語を通じて、国家、人種、世代の壁を越えて偏見なくお互いの価値を尊重し、世界がより大きなひとつになる強力な音楽の力を経験させるという意味が込められている。今年は2年ぶりの有観客での開催となった。

オープニングはK-POP第4世代のアイドルメンバー6人。Stray Kids・ヒョンジン、ATEEZ・ウヨン、ITZY・イェジ、TOMORROW X TOGETHER・ヨンジュン、aespa・カリナ、ENHYPEN・ヒスンのK-POP第4世代のアイドルを代表する各グループのメンバーのうち1人ずつ、合計6人が集まり『2021 MAMA』のオープニングステージを飾った。

彼らが繰り広げるオープニングパフォーマンスは“BlooM the Sound”をテーマに、「2021 MAMA」のメインメッセージである“MAKE SOME NOISE”を世界の観客たちに伝えるもの。人々が集まりにくい時代にバラバラになってしまっていた皆の歓声を集めて再びつながり、それぞれ違う色を使ったパフォーマンスで表現し、希望のメッセージとエネルギーを届けた。一人一人順番に登場しダンスパフォーマンスを披露、それぞれの個性を活かしたエネルギッシュなステージを繰り広げた。

今年MAMAのホストを務めるイ・ヒョリは、この20年間、K-POPの歴史をともにしてきた代表的なミュージシャンであり、イ・ヒョリ自体が K-POP の過去と現在、そして未来を体現していると言えるほど、時代を越えた強力な影響力を誇っている。白い衣装を身に包みMAMAのステージに登場したイ・ヒョリが開会を宣言し、壇上から観客との親しみのこもった熱いやり取りも行った。

イ・ドヒョン、イ・ソンビンがプレゼンターとして登場し「Best New Male Artist」「Best New Female Artist」を発表。「Best New Male Artist」はENHYPEN 、「Best New Female Artist」はaespaが受賞した。aespaは「ファンの方々の前で賞をいただくのは初めてです。本当にありがとうございます。 意味のある賞をMAMAで受賞できとてもうれしいです。これからもさらに努力していきます」、ENHYPENは「MAMAは僕たちの幼いころからの夢の舞台なんです。このように大きな授賞式であるMAMAに出られるように支えてくださった関係者の皆様ありがとうございます。そしてメンバーたちお疲れ様でした。来年のアルバムの準備中ですが一生懸命準備します。これからも頑張ります」と語った。

2020年にデビューし、瞬く間にスターダムに駆け上がったグローバルボーイズグループ・JO1は昨年に続き、2回目のMAMA登場。「僕らの季節」をパフォーマンスし、「Best Asian Artist Japan」を受賞した。「このような特別な賞を頂いて僕たちも非常にうれしく思っております。このライブを皮切りに僕たちがJAMの皆さんにもっともっと新たな姿をお見せできたらなと思っております。そして最後に「Best Asian Artist Japan」の名に恥じぬようにこれからも活動して行きますのでよろしくお願いします。Thank You MAMA、Thank You KOREA、Music Makes One」とコメントした。

そしてINIがMAMAに初登場 INIは11月に発売されたデビューシングル「A」から「Rocketeer」を披露し、新人らしからぬ堂々としたステージを繰り広げた。また「Favorite Asian Artist」を受賞。INIは流暢な英語と韓国語で、世界に向け「デビューしてから皆さんの温かい応援のおかげで、本当に素晴らしい景色をたくさん見させていただいています。本当にありがとうございます。このような大きな賞を受賞できるようにしてくれたMINIに感謝を伝えたいです。これからも良いステージと最高の姿をお見せできるよう、頑張ります」と感謝の気持ちを伝えた。

第4世代ガールズグループを代表するITZYは「LOCO」「In the morning」を披露。キレのあるアクションシーンを見せ、MAMAでもガールクラッシュな魅力を振りまいた。ドラマ『イカゲーム』で悪役を演じたソ・ホンテとピストルで対峙するシーンも。迫真のステージを繰り広げた。

その後、俳優チョ・ジョンソクがプレゼンターとして登場し、「今年のアルバム賞(Album of the Year)」を発表。BTSの『BE』が受賞した。

以前は韓国では主にアンダーグラウンドで消費されていたHIPHOPというジャンルを大衆的な音楽に浮上させるのに貢献した「SHOW ME THE MONEY」が今年で10周年を迎え、特別ステージが企画された。GAEKOが所属するDynamic Duo、完成型ラッパーの見本であるPaloalto、「SHOW ME THE MONEY」プロデューサーの中で最も多くの優勝者を輩出したプロデューサー兼ラッパーのGIRIBOY、昨シーズンの優勝者であり興行性と実力を同時に兼ね備えたlIlBOI、圧倒的なスキルのラップで観客を魅了するJUSTHIS、「高等ラッパー 3」の優勝者であり様々な分野で活発に活動するイ・ヨンジまで、現在の韓国HIPHOPシーンを担うアーティストと、新しいHIPHOPシーンの強者として浮上した「SHOW ME THE MONEY 10」優勝者のチョ・グァンイルが登場。「Waterbomb + Garion 」 「Resume + +82 (MAMA Ver.) 」を披露。HIPHOP界のレジェンドステージを世界へと届けた。

