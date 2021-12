『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS (MAMA)』授賞式の模様 (C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

12月11日、韓国にて『2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』が行われた。男性7人組グループのBTSは4つの大賞である「今年の歌手賞(Artist of the Year)」「今年の歌賞(Song of the Year )」「今年のアルバム賞(Album of the Year)」「Worldwide Icon of the Year」を総なめにする快挙を成し遂げた。

BTSは「今年も僕たちがARMYの皆さんの愛のおかげで貴重な賞を受賞できました。今年1年努力しましたが、僕たちの心を込めた音楽に共感して一緒に楽しんでくださって感謝します。僕たちと一緒に素敵な曲とパフォーマンスを作るために努力したすべての方々と以上の栄光を分かち合いたいです。何よりも僕たちの音楽を熱く愛してくださる、ARMYの皆さんと一緒にもらう賞だと思います」と感想を述べた。「大変な瞬間にBTSの音楽が少しでも慰めと希望になれるようもっと頑張りたい です 」と伝え、今後のさらなる活躍を期待させた。

今年のMAMAのコンセプトは “MAKE SOME NOISE”。K-POPという言語を通じて、国家、人種、世代の壁を越えて偏見なくお互いの価値を尊重し、世界がより大きなひとつになる強力な音楽の力を経験させるという意味が込められている。今年は2年ぶりの有観客での開催となった。

過去20年以上、K-POPの歴史をともにしてきた歌手イ ・ ヒョリがMAMA初の女性ホストとして参加し、K-POP代表ミュージシャンのピ(RAIN)、オム・ジョンファ、チェ・スヨン、ティファニー・ヤングらがプレゼンターとして参加。また、aespa、ATEEZ、Brave Girls、ENHYPEN、ITZY、NCT 127、NCT DREAM、NCT U、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER、JANNABIなど 今年1年間のK-POP トレンドをリードし、国内はもちろん海外ファンからも愛されてきたアーティストたちが参加し、最高のステージでファンの声援に応えた。

他にもKコンテンツの無限の可能性を世界中に示し、今年一年グローバルな活躍を見せたクォン・ユル、キム・ソヒョン、キム・ヨンデ、キム・ヘユン、ナム・ユンス、ノ・ホンチョル、ソン・ジュンギ、アン・ボヒョン、ヨ・ジング、イ・ドヒョン、イ・ソンビン、チョ・ボア、チョ・ジョンソク、ハン・イェリ、ホ・ソンテなどがプレゼンターとしてステージに立ち、『2021 MAMA』を一層輝かせた。

関連キーワード 音楽