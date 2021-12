日本の特撮、ロボット、SFアニメ作品に多大なる影響を与えた伝説的作品として知られているイギリスの特撮TVドラマ『サンダーバード』が、2021年に日本放送開始55周年を迎えた記念に、日本語劇場版『サンダーバード55/GOGO』が来年(2022年)1月7日より劇場上映される(翌8日よりオンライン上映開始)。『サンダーバード』とはどんな作品なのか、誕生の歴史からストーリー設定、キャラクター紹介などをたった3分に詰め込んだ特別映像が到着した。

イギリスの映像プロデューサーであるジェリー・アンダーソンが率いる映像製作会社APフィルムズによって制作された『サンダーバード』。舞台は、2065年の近未来。この世界では原子力や電子機器などの進化によって大きく発展した科学技術は、生活を便利にする一方で、ひとたび事故が発生すると大きな被害が及ぶという危険も隣り合わせに。そこで元宇宙飛行士であり、その後大きな資本を得たジェフ・トレイシーが、「国際救助隊」を立ち上げ、地球上の各地で発生する災害や事故から人命を救うストーリーとなっている。

その生みの親であるジェリー・アンダーソンは、電磁式部品などを取り入れることで、より人間的な表情や動きを再現することができるマリオネットを駆使し、実写と特撮を組み合わせることでリアル感のある映像を作り上げる〈スーパーマリオネーション〉という独自の撮影手法を開発。

『スーパーカー』(1961年)、『宇宙船XL-5』(1962年)、『海底大戦争スティングレイ』(1964年)を経て、1965年より『サンダーバード』の放送がスタートした。『サンダーバード』は全32話までシリーズが続くほど人気を博し、その後も2本の劇場映画『劇場版・サンダーバード』(1966年)、『サンダーバード6号』(1968年)が作られた。

日本でも、1966年4月からNHKにて放送され、同時期に『ウルトラマン』を制作していた特撮の父・円谷英二は大きな衝撃を受けたそう。円谷によって制作された『ウルトラセブン』(1967年)のメカニック描写は『サンダーバード』の影響を受けたとされる。『シン・ウルトラマン』監督の樋口真嗣や『シン・仮面ライダー』監督の庵野秀明もファンであることを公言。世界でも、『2001年宇宙の旅』、『スター・ウォーズ』、『007』など、そうそうたる作品に影響を与えた伝説的作品として知られている。

2000年代に入ってもCGを駆使したハリウッド制作の実写映画版『サンダーバード』(2004年)、50周年を記念したリブート版フル3Dアニメ『サンダーバード ARE GO』(2015~20年)が制作されており、その人気は今なお健在だ。

Thunderbirds (TM)and (C) ITC Entertainment Group Limited 1964, 1999 and 2021. Licensed by ITV Studios Limited. All rights reserved.

