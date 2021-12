ドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」ロゴ (C)2022「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」製作委員会

11人組グローバルボーイズグループのJO1が12日、グループとJAM(ファンネーム)の結成2周年を記念した『JO1&JAM 2nd Birthday Party』を、公式YouTubeチャンネルで開催した。今回のサプライズ発表として、11人全員が主人公となる初の主演ドラマ『ショート・プログラム』の配信決定と、デビューからの約2年間を振り返るドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-GO to the TOP-」の全国劇場公開決定が発表された。

主演ドラマ『ショート・プログラム』は、2022年3月1日より、Amazon Prime Videoにて独占配信される。あだち充氏原作の1話読み切りの短編集で、初の実写化となる。

ドキュメンタリー映画「JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-」は、2022年3月11日より、東宝系にて全国公開される。デビューから現在までの怒涛の2年間に密着したJO1初の映画作品だ。各作品の詳細については、今後、公式サイトやSNSにて随時発表していく。

■『ショート・プログラム』概要

配信開始日:2022年3月1日 Amazon Prime Videoにて独占配信

作品概要:1話読切の短編集。あだち充氏ならではの青春感や切なさがふんだんに注ぎ込まれた作品集を、JO1メンバー全員が主演を務め、世代を超えて、現代に生きる人たちにも共感・共鳴できるドラマ。

メンバーコメント:

【大平祥生】このドラマはメンバー皆が初挑戦の演技に挑戦させて頂きました。まだまだ未熟ですが全力で演技に向き合ったので、楽しみにしていてください。

【川尻蓮】このような貴重な機会を頂けて有り難く思っています。見てくださる人に楽しんでもらえるようなものを作れるように試行錯誤した過程が僕たちにとっても実りあるものになったのではないかなと思います。未熟な点もたくさんあるかと思いますが、楽しんで頂けるとうれしいです。

【川西拓実】いつか挑戦してみたいと思っていた演技をまさか、JO1のメンバー全員で出来ることにまず、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。慣れない事ばかりで、たどたどしい姿があるかもしれませんが、今出せる全てを出しました。今回の経験で、今までよりも演技について興味が湧きましたし、これからもまた、こういった機会を頂けるように、頑張ります。

【木全翔也】他のメンバーに比べて準備する時間が本当に短く、めちゃくちゃ緊張しました。最初の頃に撮ったシーンはガチガチだと思いますが、シーンを重ねる毎に他の出演者さんのおかげで楽しく演技ができました。

【河野純喜】初めてお芝居をさせて頂いて、本当にわからない事だらけでしたが、渡部監督はじめたくさんのスタッフさんや、素敵な共演者の方に恵まれて、とても貴重な経験になりましたし、とても楽しかったです。

【佐藤景瑚】初めて演技をさせて頂きました。始めは少し緊張などして上手くいかないことも多かったので、ぎこちないとこもあるかもしれないですが、楽しく見て頂けたらうれしいです。現場の皆さんや出演者の皆さんがとても優しく支えてくれたので頑張ることができました。今後ももっともっと演技を勉強していろんなドラマや映画に出たいです。ありがとうございました。

【白岩瑠姫】昔からドラマや映画が好きで興味があったので、このような機会をいただけた事にすごく感謝しています。ありがとうございます。今回1から教わり、いろんな方々にサポートして頂きながら頑張って撮影しました。お楽しみに。

【鶴房汐恩】はじめての経験なのですが、不思議とあまり緊張はなかったのですが、時間がタイトだったので難しかったです。監督と相談して出来るだけ良い作品を作るために頑張りました。共演者の方もすごい優しく接して頂いて本当にうれしかったです! これを糧にこれから演技も頑張ります!!

【豆原一成】ドラマという現場を初めて経験して学んだこともたくさんありますし、JO1の新しい姿を見られると思うので普段とは違う僕たちを楽しんでもらえたらうれしいです。

【與那城奨】初めてのドラマ撮影という事ですごく緊張したのを覚えます。みんなそれぞれの役を全力で演じました。ぜひ楽しみにしていて下さい。



■『JO1 THE MOVIE『未完成』-Go to the TOP-』概要

劇場公開日:2022年3月11日東宝系にて全国公開

作品概要:『PRODUCE 101 JAPAN』シーズン1のデビューから現在までの怒涛の2年間に密着したJO1初の映画作品。

メンバーコメント:

【大平祥生】今回の映画では普段の僕らの活動を撮って頂きました。ありのままの姿をお届けしますのでぜひ楽しみにしていて下さい!

【川尻蓮】タイトルを自分たちで決めさせて頂いたり、今まで見えていなかったJO1がたくさん映っていたりタイトルにもあるとおり、『未完成』な僕らしか残せないような映像になっていると思います。かなりの日数を密着して頂いたので映像を通して僕たちと一緒に歩んでいるよう感じて頂けたら僕らもうれしいです。

【川西拓実】僕は裏側を見せるのは得意ではないのですが、今回このような機会を頂けて、JO1がどういう思いで活動しているのか、何を考えているのかが少しでも伝われば良いなと思います。ただ、こんな事もしているんだとか、こんな事もあったんだ~ぐらいの気持ちで観て頂けたらいいと思います!

【木全翔也】皆で葛藤して話し合っている姿や、ダンスで苦労している普段見せない姿が見られると思いますのでぜひ見てください。

【河野純喜】JO1についての物語が一つの映画になると聴いた時は、とても不思議な気持ちでした。JO1の素の姿をたくさん撮っていただいたし、メンバーや稲垣監督ともたくさん話して、一つの作品になっているので、皆さん楽しみにしていて下さい。

【佐藤景瑚】今回の僕たちのこの映画は、僕たちがJO1としてどうなりたいか、どうあるべきかを全て表している映画です。JO1しか知らないことや僕たちが何をやっているかなど世界中のみなさんに知ってもらいたいです! なぜなら僕たちは世界を目指しているからです!

【白岩瑠姫】僕は努力や裏側を見せる事が得意ではないです。なので、戸惑いや怖さがありました。そんな中でも一生懸命に僕らを撮って下さいました。僕らにとっても、皆さんにとっても良い作品になればと思います。ありがとうございました。

【鶴房汐恩】普段いいところしか見せていないJAMのみなさまにも僕たちのリアル、裏側を存分に見て頂きたいなと思っています。本当にぶつかっている姿や、練習、日頃の撮影、いろいろ気になることがあると思います。それが全部詰まっていると思います。全部見てください!!

【豆原一成】今まであまり見せてこなかったJO1の姿だったり、それぞれの思いだったりを今回の映画を通してたくさんの方々に伝われば良いなと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。

【與那城奨】今回僕たちの今までの軌跡を追った映画が上映されるということで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。僕たちのこれまでをぜひ見てください!

関連キーワード エンタメ総合