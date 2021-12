結成2周年を記念したYouTubeイベントを前にポーズを決めるJO1のメンバー

男性アイドルグループ・JO1が12日、東京都内のスタジオから結成2周年を記念して生配信イベントを行い、初主演ドラマやドキュメンタリー映画の公開決定をファンに報告した。体調不良の金城碧海(21)は欠席したため、イベントには10人で登場した。

グループはテレビのオーディション番組で合格した11人がメンバーになり結成され、2020年3月にデビュー。今年11月には初の有観客ライブも大成功に収めた。

生配信イベントでファンに報告されたのは2つのビッグニュース。1つは、11人のメンバーそれぞれが初主演する11編からなるドラマ「ショート・プログラム」の配信。Amazon Prime Videoで来年3月1日から配信される。ドラマの内容などは追って発表される。ドラマは世界配信される可能性もあり、俳優デビューとなったメンバーの佐藤景瑚(23)は「世界中の皆さんに楽しんでもらえる作品です。初めての演技でぎこちなさもありますが大目に見てください!」とアピールした。

もう一つのニュースは映画「JO1 THE MOVIE『未完成』―GO to the TOP―」の公開。グループの2年間の軌跡を振り返るドキュメンタリー作品で来年3月11日に劇場公開される。