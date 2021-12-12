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宮城の養豚場で豚熱　２農場で１万２千頭を殺処分へ

2021年12月12日 19時51分 (12月12日 20時07分更新)
　養豚場での豚熱感染確認を受けて開かれた宮城県の対策会議＝１２日午後、県庁

　養豚場での豚熱感染確認を受けて開かれた宮城県の対策会議＝１２日午後、県庁

　宮城県は１２日、大河原町の養豚場で豚熱（ＣＳＦ）の感染が確認されたと発表した。隣接する白石市の系列農場と合わせて、飼育する約１万１９００頭を殺処分する。
　県内の養豚場ではワクチン接種が済んでいることから、県は移動制限や搬出制限の防疫措置は取らない方針。
　県によると、大河原町の養豚場から１１日に「飼っている豚に異常がある」と連絡があった。

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