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田中碧、３戦ぶりフル出場　ドイツ２部リーグ

2021年12月12日 10時25分 (12月12日 10時45分更新)
　ザンクトパウリ戦の前半、先発出場し競り合うデュッセルドルフの田中（右）＝デュッセルドルフ（共同）

　ザンクトパウリ戦の前半、先発出場し競り合うデュッセルドルフの田中（右）＝デュッセルドルフ（共同）

　サッカーのドイツ２部リーグで１１日、デュッセルドルフの田中碧はホームのザンクトパウリ戦で３試合ぶりにフル出場した。チームは１―１で引き分けた。（デュッセルドルフ共同）

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