『2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)』で『Best Asian Artist Japan』を受賞したJO1

11人組グローバルボーイズグループのJO1が、11日に開催された世界最大級のK-POP音楽授賞式『2021 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)」で『Best Asian Artist Japan』を受賞。INIも『Favorite Asian Artist』を受賞し、W受賞を達成した。

MAMAは、100%韓国エンターテインメントチャンネル「Mnet」および、日本初の韓国エンタメ動画配信サービス「Mnet Smart」を運営するCJ ENM Japanの韓国本社であるCJ ENMが開催するグローバル音楽授賞式で、今年で13回目となる。

毎年革新的な舞台を披露してきたMAMA。今年は、Wanna One、エドシーラン、ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHERなど、日本でも人気の高いアーティストたちがパフォーマンスを繰り広げた。

そんなアーティストの中で、JO1は15日発売の5thシングル「WANDERING」から表題曲の「僕らの季節」をパフォーマンスし、一各地域別音楽性、大衆性を兼ね備え、飛び抜けたパフォーマンスを見せてくれたアーティストに贈られる賞『Best Asian Artist Japan』を受賞した。また、INIは11月3日に発売されたデビューシングル「A」から、「Rocketeer」をパフォーマンスし、『Favorite Asian Artist』を受賞した。

■JO1受賞コメント(抜粋)

このような特別な賞をいただいて僕たちも非常にうれしく思っております。このライブを皮切りに僕たちがJAMの皆さんにもっともっと新たな姿をお見せできたらと思っております。そして最後に『Best Asian Artist Japan』の名に恥じぬように、これからも活動して行きますのでよろしくお願いします。

Thank You MAMA,Thank You KOREA、Music Makes One.

