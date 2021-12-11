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空手団体組手は大阪、京都が優勝　全日本選手権

2021年12月11日 19時31分 (12月11日 19時57分更新)
　空手の全日本選手権第１日は１１日、東京武道館で、都道府県別で争う団体組手が行われ、男子は大阪が東京を３―１で下し、２０１９年大会以来、２度目の優勝を果たした。女子は京都が福岡に２―０で勝ち、６年ぶり２度目の優勝となった。
　最終日の１２日は男女の個人組手と形が行われる。

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