声優・アーティストの鬼頭明里が4日、神奈川・パシフィコ横浜にて開催した2nd LIVE『MIRRORS』のライブ写真とレポートが到着した。

昨年の9・10月に行なった1stライブでは、1席空けのソーシャルディスタンスを保った状態で開催されたが、今回は隣席も来場客が入った状態で行われ、その分熱量がさらに上がる公演となった。依然として発声は禁止であったものの、本公演では“ジャンプ”が解禁され、「今日は声は出せませんけど、その場でジャンプはできますので」というMCからつないだ「Fly-High-Five!」では、会場のファンも鬼頭と一緒に大きく飛び跳ねた。

ライブタイトルが『MIRRORS』ということで、ステージに現れた鬼頭は銀色が眩しく光る衣装で、スカートには割れた鏡をモチーフとした装飾も散りばめられており、照らされた照明をキラキラと反射させていつも以上のまばゆさを見せる。

この日の鬼頭は衣装チェンジを計4回行なったが、その際にはライブタイトルにかけた非常に凝った大仕掛けの演出が見られた。曲中でステージ上段に登った鬼頭が大モニターをタップする仕草を見せると、モニターが揺らめいて鬼頭が鏡の世界に入ってしまう。鬼頭の姿が瞬時に消えたかと思いきや、鏡の世界に入った鬼頭がそれぞれのスクリーンに登場する。

先ほどまでと同じ衣装を身にまとっている鏡の中の鬼頭は複数存在し、それぞれ表情やダンスが異なる、まるで万華鏡のように華やかで不思議な空間が広がる。その光景は、鬼頭の1stミニアルバム『Kaleidoscope』(万華鏡)の世界と、2ndライブの鏡世界とがリンクしているようだった。

そして、鏡の世界からステージに戻った鬼頭は新しい衣装で登場するのだが、つい先程まで鏡の世界の鬼頭を目の前で見ていたので、まるで一瞬で衣装チェンジを行なったような錯覚を覚えるほどだった。また、曲間にはライブの演奏を担当するバンド・ONiGASH!MAや、ONiGASH!MAダンサーズによるバンド&ダンサータイムも設けられており、鬼頭も「めちゃめちゃ格好良かったですよね! 私も席で見たかったです」と絶賛するパフォーマンスで、ライブに余白を作らず観客を飽きさせない構成だった。

鬼頭はこのライブで、彼女の持ち曲全てを余すことなく披露し、アンコール含めた全21曲を完全熱唱。横浜の地に、鬼頭明里のすべてを詰め合わせた豪華な時間が流れ、紅い炎が巻き起こりそうなロックナンバー「CRAZY ROCK NIGHT」では、実際にステージ後方から火柱も立ち、鬼頭も「準備はいいかい!?」「拳上げろ!」とファンをあおったかと思いきや、ステージ上に用意された椅子に座り、脚を組みながら「深夜センチメンタル」を歌唱して大人びた雰囲気も見せていった。

ライブ本編ラストには、「最後の曲だよ!盛り上がっていってね!」と叫んでから、1stライブで涙も見せた思い出深い楽曲「君の花を祈ろう」を伸びやかに歌い、本編を締めくくった。それでもまだ聴き足りないとばかりに観客が大きな拍手でアンコールと呼び込むと、2nd LIVEのライブTシャツに着替えた鬼頭が、「アンコ

ールありがとう!」と笑顔で再度ステージに登場。

そして、観客のクラップが響き渡る中、アンコール1曲目、自身のデビュー曲である「Swinging Heart」を歌い終えた鬼頭は、「アンコールありがとうございます! 皆の笑顔がよく見える! こんなに広い会場に、たくさんの皆さんが集まってくれて、私は幸せ者です。私はライブが苦手だったんです。表情はつくるものだと思っていたのですが、違うんですね。皆さんのお陰で、楽しくて自然に笑っているということに気づきました。ありがとうございます」とファンに向けてお礼を述べた。

来年4月に『MIRRORS』Blu-rayが発売されることや、オフィシャルファンクラブイベントを開催することなども告知。来年以降にも控えている音楽活動に心躍るファンから大きな拍手が響き渡った。そしてこの日最後の曲「V!vace」を、ライブグッズのタオルを手にしたONiGASH!MAダンサーズたちと歌い、幸福感溢れる2nd LIVEの幕を下ろした。

■鬼頭明里 2nd LIVE『MIRRORS』/セットリスト■

-Opening-

M1.The One

M2.Star Arc

M3.23時の春雷少女

M4.Fly-High-Five!

M5.Always Going My Way

M6.Desire Again

M7.Drawing a Wish

M8.CRAZY ROCK NIGHT

M9.No Continue

-Band&Dancer Time-

M10.Follow me!

M11.Closer

M12.dear my distance

M13.トウメイナユメ

M14.キミのとなりで

M15.深夜センチメンタル

M16.INNOCENT

M17.Tiny Light

M18.Dive to World

M19.君の花を祈ろう

-ENCORE-

EN1.Swinging Heart

EN2.V!vace

関連キーワード アニメ