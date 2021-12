韓国ドラマ『恋するイエカツ』(C)JTBC Studios Co., Ltd. All rights reserved

チョン・ソミン、キム・ジソクらが出演する韓国ドラマ『恋するイエカツ』。12月10日よりAmazon Prime Videoにて独占配信が開始した、同作のキャスト・出演者、相関図、あらすじを紹介する。

【あらすじ】



雑誌編集者のナ・ヨンウォンはキャリア10年目の雑誌編集者。ある日、10年間担当していた雑誌が廃刊となった上に、住んでいる家が競売に出され退去させられることになった。職場も家も失ったヨンウォンだが、先輩の紹介で住宅雑誌“月刊 家”に再就職が決まる。そこに現れた出版社の代表は、なんと自分が住んでいた家を買収した不動産投資家ユ・ジャソンだった。ジャソンは、若くして不動産投資で成功したが、仕事ばかりしていて恋愛とは無縁だった男。ヨンウォンに自分が所有する不動産が売れるような記事を書くように指示するが、彼の厳しい基準に応えていないためヨンウォンの原稿が次々と却下されてしまう。

そんな中、新しい引っ越し先で思いもよらぬトラブルに巻き込まれ、再び住む家を失ったヨンウォンにジャソンは自分が所有するマンションを貸すことに…。ジャソンの優しさに触れ次第に彼に引かれていくヨンウォンと、がむしゃらに努力するヨンウォンに心が揺れ動くジャソン。最悪の出会いを果たした恋に不器用なツンデレイケメンのユ・ジャソンと何があっても超ポジティブな女子ナ・ヨンウォン、価値観が違う2人の最高の恋が描かれる。

【出演者】

■ナ・ヨンウォン/演:チョン・ソミン

マイホームの購入を夢見る超ポジティブ女子。10年間担当していた雑誌が廃刊となり、職場も住む場所も失った。先輩の紹介で住宅雑誌“月刊家”に再就職することに。新しい職場で自分が住んでいた家を買収した動産投資家ユ・ジャソンに出会い、思いもよらぬトラブルでジャソンが所有するマンションを借りることになる。ジャソンの思いがけない優しさに触れ、ジャソンに引かれ始める。

チョン・ソミン:日本でも大人気となったテレビドラマ『イタズラなKiss~Playful Kiss~』のヒロインの女子高生オ・ハニ役で脚光を浴びたチョン・ソミン。テレビドラマ『赤と黒』でデビューを果たしてから、『この恋は初めてだから ~Because This is My First Life』、『空から降る一億の星』、『霊魂修繕工』などのかわいらしさ溢れる演技でファンの心を魅了している。

■ユ・ジャソン/演:キム・ジソク

“月刊家”の代表。若くして不動産投資で成功したツンデレ男子。仕事ばかりしていて恋愛とは無縁だったが、がむしゃらに努力するヨンウォンに徐々に引かれていく。

キム・ジソク:ドラマ『トップスター・ユベク~同居人はオレ様男子~』や『椿の花咲く頃』などの話題作に出演し、ツンデレ演技で大きな話題を呼んだ。さらに2019年には『椿の花咲く頃』で優秀演技賞に輝いた。

【作品情報】

『恋するイエカツ』

配信開始日:2021年12月10日(金)

話数:全16話

出演:チョン・ソミン、キム・ジソクほか

