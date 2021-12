『櫻坂46 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE』を日本武道館で開催した櫻坂46 Photo by 上山陽介

アイドルグループ・櫻坂46が10日、東京・日本武道館で1stシングル発売から1周年を記念したライブ『1st YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催した。アンコールでは1期生の守屋茜(24)と渡辺梨加(26)の卒業セレモニーが行われ、欅坂46時代のユニット曲も披露された。

オープニングで2ndシングル「BAN」を披露すると、キャプテンの菅井友香が「私たち櫻坂46は、去年の12月9日に『Nobody’fault』をリリースさせていただきました。昨日でやっと1歳になれたということで、皆さんと日本武道館で同じ時を共有できて本当にうれしいです」とあいさつ。最新シングル「流れ弾」センターの田村保乃は「3枚のシングルをリリースさせていただいて、全部大切な思い出で、いつだってBuddies(ファン)の皆さんがいてくれて、こうして今、一緒に時間を共有できていることが幸せです。本当にいつもありがとうございます」とファンに感謝の気持ちを伝えた。

2曲目から14曲目まではノンストップでシングルのカップリング曲を披露。「思ったよりも寂しくない」ではメンバーが次々と守屋とハグを交わし、菅井と守屋の“ゆっかねん”コンビは、欅坂46時代の楽曲「手を繋いで帰ろうか」の唇に人差し指を当てる振り付けのオマージュでファンの涙腺を刺激した。

9月に休養を発表した小林由依は、7月に行われた日向坂46との合同ライブ『W-KEYAKIZAKA FES.2021』以来、約5ヶ月ぶりにステージ復帰。クールなパンツスタイルの衣装で藤吉夏鈴、遠藤光莉とのユニット曲「ジャマイカビール」をパフォーマンスし、ファンを沸かせた。

小林は「このライブから少しずつ復帰できればいいなと思います。櫻坂の2年目と一緒に、私も頑張ってスタートできればいいなと思います。よろしくお願いします」と両手で小さくガッツポーズを作りながらあいさつし、ファンはスティックバルーンをたたいて歓喜した。

終盤では、ファンの愛称と同じタイトルの「Buddies」をパフォーマンス。センターを務める最年少16歳の山崎天は間奏で「今年もたくさんの応援ありがとうございます。皆さんがいたから、今私たちはここに立てています。今日で櫻坂46は2年目に突入しました。もっともっと大きなグループになって、皆さんに恩返しできるように頑張りますので、これからも一緒に坂道を駆け抜けてくれますか?」と問いかけ、ペンライトを振って呼応する“Buddies”に「ありがとー!」と絶叫した。

本編クライマックスは、デビュー曲「Nobody’fault」、最新シングル「流れ弾」で締めくくり。メンバーが人文字で「I」を作ると、隊形を変えて「II」へ。「Go to the 2nd year」のメッセージを添えて2年目突入を告げた。

■1期生・守屋茜&渡辺梨加が卒業 改名前を通じて初のセレモニー

アンコールでは、欅坂46時代に副キャプテンを務めた守屋茜と、デビュー曲「サイレントマジョリティー」でフロントを務めた最年長・渡辺梨加の卒業セレモニーが行われた。

ライブで卒業セレモニーが行われるのは改名前を通じて初。守屋は黒のドレス、渡辺は白のドレスをまとって卒業スピーチをすると、菅井が「2人が最後ということで、聴いていただきたい歌があります」と切り出し、欅坂46時代のユニットで“青マリ”の愛称で親しまれた「青空とMARRY」(菅井、守屋、渡辺、渡邉理佐)が復活した。4人は「ここにない足跡」と「青空が違う」の2曲を披露。欅坂46単独の楽曲をパフォーマンスしたのは2020年10月の改名後初となった。

1期生の上村莉菜は「最後にこうして、今いるメンバー全員で卒業セレモニーをすることができて本当によかったと思うし、きれいなドレス姿を見ることができてうれしいなと思います。欅坂で一番好きだったユニット、青空とMARRYの曲を最後に見られてうれしい」と涙ながらに語り、菅井は「この2人は本当にたくさんのことをグループに残してくれました。自信を持ってこれからたくさんやりたいことをいっぱいやって笑ってほしいなと思います」とエールを送った。

菅井は櫻坂46の活動1周年についても触れ、「メンバーがそれぞれ葛藤を抱えていたし、不安もありました。でも、今日ここに立てているのは、サポートしてくださる皆さん、“Buddies”の皆さんのおかげです」とファンに感謝。「もっともっと愛をたくさんの方々に返していきたいし、もっと大きな桜を咲かせたいです。今までの『謙虚・優しさ・絆』を忘れず、誇り高く美しく咲き誇れるグループを目指して、一丸となってこれからも歩み続けます」と誓うと、「そんな私たちにこれからもぜひついてきてください。2年目も応援よろしくお願いいたします」と呼びかけ、メンバー25人全員で一礼。桜の紙吹雪が舞うなか、「櫻坂の詩」を熱唱した。

■櫻坂46『1st YEAR ANNIVERSARY LIVE』DAY2セットリスト

OVERTURE

01. BAN

02. 美しきNervous

03. 半信半疑

04. それが愛なのね

05. 偶然の答え

06. ブルームーンキス

07. 思ったよりも寂しくない

08. Microscope

09. On my way

10. ソニア

11. 無言の宇宙

12. ジャマイカビール

13. Dead end

14. なぜ 恋をして来なかったんだろう?

15. Buddies

16. Nobody’fault

17. 流れ弾

【アンコール】

守屋茜&渡辺梨加卒業セレモニー

18. ここにない足跡

19. 青空が違う

20. 櫻坂の詩

関連キーワード エンタメ総合