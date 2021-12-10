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ロ・比記者にノーベル平和賞授与 報道「独裁権力への対抗手段」
【オスロ共同】言論を守るため権力と対峙するジャーナリスト、フィリピンのマリア・レッサ氏（５８）とロシ...
12月10日
元乃木坂、若月佑美さん結婚 俳優の玉置玲央さんと
アイドルグループ「乃木坂４６」の元メンバーで俳優の若月佑美さん（２７）と、俳優の玉置玲央さん（３６）...
南極観測船しらせ、定着氷に突入 昭和基地まで５０キロ、砕氷航行
【南極海＝南極観測隊同行記者】第６３次南極地域観測隊（牛尾収輝隊長）を乗せた観測船しらせ（酒井憲艦長...
オミクロン株、国内８人感染 全員海外からの入国者
政府は１０日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」に、海外から日本に到着した１０歳未満～...
オミクロン株を９０分で迅速識別 名城大の独自開発手法
名城大（名古屋市）は１０日、独自に開発した新型コロナウイルスの変異株を識別する手法が、新変異株「オミ...
近鉄、２年ぶり終夜運行 ＪＲ西も元日未明まで
近畿日本鉄道は１０日、大みそかから元日にかけての終夜運行を、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いて...