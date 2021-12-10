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国内で１４６人感染　死者１人、新型コロナ

2021年12月10日 21時47分 (12月10日 22時11分更新)
　国内で１０日、新たに１４６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京２５人、神奈川１８人、新潟１６人など。死者は兵庫で１人の報告があった。
　厚生労働省によると、全国の重症者は２７人で、前日から１人増加した。
　過去の感染者について、兵庫で２人、千葉と大阪で各１人、それぞれ取り下げがあった。

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