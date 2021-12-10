国内で１０日、新たに１４６人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別では東京２５人、神奈川１８人、新潟１６人など。死者は兵庫で１人の報告があった。

厚生労働省によると、全国の重症者は２７人で、前日から１人増加した。

過去の感染者について、兵庫で２人、千葉と大阪で各１人、それぞれ取り下げがあった。

