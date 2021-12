24日放送『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト第2弾発表(C)テレビ朝日

テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』(後5:00~11:10)の出演アーティスト第2弾10組およびクリスマスSPメドレーなどの企画が発表された。

放送当日はクリスマスイブとあり、豪華アーティストによる一夜限りのMステクリスマスSPメドレー企画が決定。韓国・ソウルのロッテワールドからは、ジェジュンが松本人志作詞の「チキンライス」をカバー。SEKAI NO OWARIは切ないクリスマスソング「silent」を、AIは冬の定番ソングとなった「ハピネス」を、クリスマスらしいきらびやかなステージ演出でパフォーマンスする。

ゴスペラーズ×Little Glee Monsterのコラボが再び実現し、山下達郎の「クリスマス・イブ」を歌い上げる。山下が自身の歌声で重ね合わせて作り上げた美しいコーラスを、今回は生歌で表現。前回よりもパワーアップした圧巻のハーモニーを繰り広げる。ゴスペラーズはback numberの「クリスマスソング」も披露する。

ディズニープリンセスのテーマ曲で話題となった清水美依紗は、マライア・キャリーの名曲「恋人たちのクリスマス」をシャンデリアが輝く特別ステージで歌唱する。

『Mステ』35周年スペシャル企画として、スペシャルヒット曲メドレーパフォーマンスも決定。「平成を彩ったヒット曲メドレー」として、応援ソング定番のスガシカオ「Progress」、今年TikTokを通じて韓国で大ヒットした大塚愛「さくらんぼ」、DA PUMP最大のヒット曲「if…」を歌い継ぐ。

「今年1年の疲れを吹っ飛ばすヒット曲メドレー」では、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した動画が2700万回再生を突破したDef Tech「My Way」、2004年のカラオケチャートで、当時の最長記録42週連続1位を獲得したORANGE RANGE「花」、日本中でTTポーズが大ヒットしたTWICEが「TT-Japanese ver.-」を披露する。

ヒット曲メドレーのトリは、松平健による「マツケンサンバII」。今年の東京オリンピック開会式で『マツケンサンバ待望論』がSNSで巻き起こり、その後、8月20日放送の『ミュージックステーションSUMMER FESでパフォーマンスした際には「元気が出た!」と大反響を呼んだ。今回は、名物振付師・真島茂樹含む42人のダンサーとともに、ド派手なパフォーマンスを繰り広げる。

■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト

AI「ハピネス」 ★

aiko

あいみょん

UVERworld

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

Awesome City Club

大塚愛「さくらんぼ」 ★

ORAGE RANGE「花」 ★

KAT-TUN

川崎鷹也

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

Creepy Nuts

ゴスペラーズ「クリスマスソング」 ★

※ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS

THE RAMPAGE

清水美依紗「恋人たちのクリスマス」 ★

ジャニーズWEST

Jr.EXILE

ジェジュン「チキンライス」 ★

GENERATIONS

スガシカオ「Progress」 ★

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI「silent」 ★

Sexy Zone

DA PUMP

DISH//

Def Tech「My Way」 ★

東京事変

Toshl

TWICE

なにわ男子

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

日向坂46

平井大

BiSH

BLOOM VASE

Hey! Say! JUMP

マカロニえんぴつ

松平健「マツケンサンバII」 ★

三浦大知

milet

YOASOBI

L’Arc~en~Ciel

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

ほか

※50音順、★=第2弾発表、解禁済みアーティストのみ曲目掲載

関連キーワード エンタメ総合