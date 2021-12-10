『Mステ ウルトラSUPER LIVE』出演者第2弾にセカオワら10組 メドレー企画も発表
2021年12月10日 18時00分 (12月10日 18時05分更新)
テレビ朝日系で24日に6時間以上にわたって生放送される音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』（後5：00～11：10）の出演アーティスト第2弾10組およびクリスマスSPメドレーなどの企画が発表された。
放送当日はクリスマスイブとあり、豪華アーティストによる一夜限りのMステクリスマスSPメドレー企画が決定。韓国・ソウルのロッテワールドからは、ジェジュンが松本人志作詞の「チキンライス」をカバー。SEKAI NO OWARIは切ないクリスマスソング「silent」を、AIは冬の定番ソングとなった「ハピネス」を、クリスマスらしいきらびやかなステージ演出でパフォーマンスする。
ゴスペラーズ×Little Glee Monsterのコラボが再び実現し、山下達郎の「クリスマス・イブ」を歌い上げる。山下が自身の歌声で重ね合わせて作り上げた美しいコーラスを、今回は生歌で表現。前回よりもパワーアップした圧巻のハーモニーを繰り広げる。ゴスペラーズはback numberの「クリスマスソング」も披露する。
ディズニープリンセスのテーマ曲で話題となった清水美依紗は、マライア・キャリーの名曲「恋人たちのクリスマス」をシャンデリアが輝く特別ステージで歌唱する。
『Mステ』35周年スペシャル企画として、スペシャルヒット曲メドレーパフォーマンスも決定。「平成を彩ったヒット曲メドレー」として、応援ソング定番のスガシカオ「Progress」、今年TikTokを通じて韓国で大ヒットした大塚愛「さくらんぼ」、DA PUMP最大のヒット曲「if…」を歌い継ぐ。
「今年1年の疲れを吹っ飛ばすヒット曲メドレー」では、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で披露した動画が2700万回再生を突破したDef Tech「My Way」、2004年のカラオケチャートで、当時の最長記録42週連続１位を獲得したORANGE RANGE「花」、日本中でTTポーズが大ヒットしたTWICEが「TT-Japanese ver.-」を披露する。
ヒット曲メドレーのトリは、松平健による「マツケンサンバII」。今年の東京オリンピック開会式で『マツケンサンバ待望論』がSNSで巻き起こり、その後、８月20日放送の『ミュージックステーションSUMMER FESでパフォーマンスした際には「元気が出た！」と大反響を呼んだ。今回は、名物振付師・真島茂樹含む42人のダンサーとともに、ド派手なパフォーマンスを繰り広げる。
■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト
AI「ハピネス」 ★
aiko
あいみょん
UVERworld
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
大塚愛「さくらんぼ」 ★
ORAGE RANGE「花」 ★
KAT-TUN
川崎鷹也
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
Creepy Nuts
ゴスペラーズ「クリスマスソング」 ★
※ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS
THE RAMPAGE
清水美依紗「恋人たちのクリスマス」 ★
ジャニーズWEST
Jr.EXILE
ジェジュン「チキンライス」 ★
GENERATIONS
スガシカオ「Progress」 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI「silent」 ★
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
Def Tech「My Way」 ★
東京事変
Toshl
TWICE
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
平井大
BiSH
BLOOM VASE
Hey! Say! JUMP
マカロニえんぴつ
松平健「マツケンサンバII」 ★
三浦大知
milet
YOASOBI
L’Arc～en～Ciel
LiSA
Little Glee Monster
緑黄色社会
ほか
※50音順、★＝第2弾発表、解禁済みアーティストのみ曲目掲載
AI「ハピネス」 ★
aiko
あいみょん
UVERworld
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
大塚愛「さくらんぼ」 ★
ORAGE RANGE「花」 ★
KAT-TUN
川崎鷹也
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
Creepy Nuts
ゴスペラーズ「クリスマスソング」 ★
※ゴスペラーズ×Little Glee Monster「クリスマス・イブ」
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS
THE RAMPAGE
清水美依紗「恋人たちのクリスマス」 ★
ジャニーズWEST
Jr.EXILE
ジェジュン「チキンライス」 ★
GENERATIONS
スガシカオ「Progress」 ★
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI「silent」 ★
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
Def Tech「My Way」 ★
東京事変
Toshl
TWICE
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
平井大
BiSH
BLOOM VASE
Hey! Say! JUMP
マカロニえんぴつ
松平健「マツケンサンバII」 ★
三浦大知
milet
YOASOBI
L’Arc～en～Ciel
LiSA
Little Glee Monster
緑黄色社会
ほか
※50音順、★＝第2弾発表、解禁済みアーティストのみ曲目掲載
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