「MasahikoとYoshio Live Tour 2021-2022」より

歌手・近藤真彦とギタリストの野村義男が9日、横浜のKT Zepp Yokohamaでライプツアー『MasahikoとYoshio Live Tour 2021-2022』をスタートさせた。「たのきんトリオ」として一世を風靡した2人のツアーは約40年のキャリアで初。さらに、近藤の生まれ故郷・横浜でのライブは1992年以来、約30年ぶりとなった。

近藤は「初日横浜、故郷ということで楽しみと大きなプレッシャーがありました」と明かしつつ、代表曲「愚か者」をはじめ、名曲「アンダルシアに憧れて」などを熱唱。野村が率いたバンドTHE GOOD-BYEのデビュー曲「気まぐれ ONE WAY BOY」も含め、全20曲を披露した。

開幕前からファンの間では「漫談ツアー」と言われていたように、盟友2人の軽快なトークで笑いの絶えないステージに。野村は「始まるまではちょっとした緊張感があったにもかかわらず、音が出たら途端にアットホームな感じになって僕はすごく楽しんでしまいました! 今日は初日だけど、さらに楽しいライブになっていくと確信しました」と手応えをにじませた。

本ツアーは、来年3月3日の東京・豊洲PIT公演まで全14公演が行われる。

■近藤真彦コメント

初日横浜、故郷ということで楽しみと大きなプレッシャーがありましたが、ファン皆さんの応援に助けてもらいました。

僕もファンの皆さんも、あの当時に戻れるような懐かしい曲をたくさん用意しました。

ステージで熱い思いをもらい、このエネルギーで全国を廻っていきます。

■野村義男コメント

始まるまではちょっとした緊張感があったにもかかわらず、音が出たら途端にアットホームな感じになって僕はすごく楽しんでしまいました!

今日は初日だけど、さらに楽しいライブになっていくと確信しました。

きっと変化していくライブなんだなぁって

今日見た人はまたどこかで、何回か後に東京に戻ってきて見たときに、絶対に新鮮だと思います!

ぜひまた来ていただきたいと思います。

僕はすごく楽しかったです!

■『MasahikoとYoshio Live Tour 2021-2022』初日セットリスト

01. 千年恋慕 〜アナザーバージョン〜

02. アンダルシアに憧れて

03. 恋 ざんばら

04. 夕焼けの歌

05. 愚か者

06. 気まぐれ ONE WAY BOY

07. 君のためにサヨナラ

【会場内換気TIME】

08. 天使の休息

09. キッスで眠れ

10. イヴの告白

11. Z(ズィー)

12. TOKYO-L.A.-N.Y.

13. ティーンエイジャー・ウエディング

14. Lonely Girl, Sexy Girl

15. MOMOKO

16. 哀しきハイスクール

17. 夢の長距離バス

18. Made in Japan

19. Baby Rose

【アンコール】

EN1. 風になろうか

