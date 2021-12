Snow Man「Secret Touch」(エイベックス・トラックス/12月1日発売)

男性9人組グループ・Snow Man(スノーマン)の最新シングル「Secret Touch」(シークレットタッチ)が、初週73.4万枚を売り上げ、12月7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Secret Touch / Snow Man

2位: 問わず語り/焔 / 刀剣男士 formation of 心覚

3位: My Lonely X’mas / 岩橋玄樹

4位: BOY / King Gnu

5位: THE RAMPAGE FROM EXILE(No Limit/あなたへ/BOW & ARROWS/STEP UP) / THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

6位: 初心LOVE(うぶらぶ) / なにわ男子

7位: どうして僕らにはやる気がないのか(2021)/氷点下/規格外のロマンス / 宮本佳林

8位: 超ド級テイスター / WIWI

9位: 柏木由紀なりのBiSH -BAD TEMPER- / BiSH

10位: 柏木由紀なりのGO TO THE BEDS -TRUE SONG- / GO TO THE BEDS

