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ＮＦＬ、バイキングズが６勝目　第１４週第１日

2021年12月10日 16時11分 (12月10日 16時33分更新)
　スティーラーズ戦でランでＴＤを挙げるバイキングズのＲＢクック（左）＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

　スティーラーズ戦でランでＴＤを挙げるバイキングズのＲＢクック（左）＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第１４週第１日は９日、ミネソタ州ミネアポリスで行われ、バイキングズがスティーラーズを３６―２８で破り、６勝７敗とした。ＲＢクックが２ＴＤを含む２０５ヤードをランで獲得した。スティーラーズは６勝１分け６敗。

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