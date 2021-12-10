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俳優の佐野史郎さん、がん公表　多発性骨髄腫、ドラマを途中降板

2021年12月10日 14時26分 (12月10日 15時00分更新)
　佐野史郎さん

　佐野史郎さん

　俳優の佐野史郎さん（６６）が１０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」で、がんの一種である多発性骨髄腫を患っていると、明らかにした。通院して化学療法を受けているという。佐野さんは５月、入院のため、出演していたＴＢＳ系の連続ドラマ「リコカツ」を途中降板すると発表していた。

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