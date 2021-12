東京ディズニーシーの人気ショー『ビッグバンドビート』(通称:BBB)。新型コロナウイルスの影響で約1年の休止を経て、今年4月1日より内容を一部変更し、利用人数を制限した上で『ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~』として再開。このほどマスコミに初公開された。

『BBB』は、ミッキーマウスの仲間たちが繰り広げる、スウィングジャズの音楽を中心にした約25分間のレビューショー。ブロードウェイ・ミュージックシアターにて公演されるもので、東京ディズニーリゾート・アプリのエントリー対象。

内容が一部変更された『BBB』は、ミッキーとダンサーによる華麗なタップダンスからスタート。ミッキーとミニーマウス、ダンサーによるパフォーマンスシーンが追加されたほか、既存シーンをアレンジしたおしゃれでロマンティックな展開に胸が躍る。

グーフィー、ドナルドダック、デイジーダックも続々と登場し、歌って踊りショーを盛り上げる。クライマックスでは、ミッキーが圧巻のドラム演奏を披露し、華やかなフィナーレを迎える。

今年9月4日に20周年を迎えた東京ディズニーシーにて、アニバーサリーイベント『タイム・トゥ・シャイン!』が開催中。メディテレーニアンハーバーでは、現在唯一の20周年エンターテインメントショーとなる『ミッキー&フレンズのハーバーグリーティング“タイム・トゥ・シャイン!”』を見ることができる。

TDS20周年のテーマは「タイム・トゥ・シャイン!」。楽しい気持ち、夢への願い、未来への希望といった、あふれる思いや幸せな笑顔がパーク全体に広がりキラキラと輝く…という想いが込められている。

世界のディズニーテーマパークで唯一“海にまつわる物語や伝説”をテーマにした東京ディズニーシーは、2001年9月4日に東京ディズニーリゾートの2つ目のパークとして誕生。2023年度には、8番目の新テーマポート『ファンタジースプリングス』がオープン予定。20周年記念のアニバーサリーイベント『タイム・トゥ・シャイン!』は、2022年9月3日まで。

▼『ビッグバンドビート~ア・スペシャルトリート~』登場楽曲

・It Don't Mean a Thing

・I Love A Piano

・Take the ‘A’ Train

・Stompin' at the Savoy

・Jumpin' Jive

・Diga Diga Doo

・Cheek To Cheek

・Sing Sing Sing

