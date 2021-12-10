BTS「Butter」「Permission to Dance」ジグソーパズル＆フレーム発売
2021年12月10日 11時13分 (12月10日 12時05分更新)
韓国の男性7人組・BTSが今年発表した楽曲「Butter」「Permission to Dance」デザインのジグソーパズル（300ピース）が、11日より発売される。
パズルは両楽曲のコンセプトフォトがデザイン。別売りのBTSジグソーパズルフレームに入れることで、お気に入りの場所に飾って楽しめる。
価格はパズルが2200円、フレームが1980円。
【写真集カット】スーツスタイルで大人の表情…色気あふれるBTS
【写真】JUNG KOOKとの仲良し2ショットをUPしたV（2枚目）
【ライブ写真7点】光の海…ARMYで埋め尽くされたSoFiスタジアム
【ライブ写真】「ON」からド派手に幕を開けたBTSのオンラインコンサート
【写真24点】「smash.」CMより BTSメンバー7人ソロカット
【写真】JUNG KOOKとの仲良し2ショットをUPしたV（2枚目）
【ライブ写真7点】光の海…ARMYで埋め尽くされたSoFiスタジアム
【ライブ写真】「ON」からド派手に幕を開けたBTSのオンラインコンサート
【写真24点】「smash.」CMより BTSメンバー7人ソロカット
おすすめ情報