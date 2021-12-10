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『現実主義勇者の王国再建記』第二部、来年1・8放送開始　PV公開

2021年12月10日 12時00分 (12月10日 12時05分更新)
『現実主義勇者の王国再建記』第二部のキービジュアル （C）どぜう丸・オーバーラップ／現国製作委員会

『現実主義勇者の王国再建記』第二部のキービジュアル （C）どぜう丸・オーバーラップ／現国製作委員会

　テレビアニメ『現実主義勇者の王国再建記』の第二部が、2022年1月8日よりTOKYO MX・BS11などで放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PVが公開された。
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　同作は、主人公の相馬一也がある日突然、異世界に勇者として召喚され、中世ヨーロッパのようなエルフリーデン王国を持ち前の合理的精神と現代知識から、次々と新しい政策を打ち出し、傾きかけていた王国の財政政治体制を立て直していくというストーリー。
■キャスト情報
ソーマ・カズヤ　小林裕介
リーシア・エルフリーデン　水瀬いのり
アイーシャ・ウドガルド　長谷川育美
ジュナ・ドーマ　上田麗奈
ハクヤ・クオンミン　興津和幸
トモエ・イヌイ　佳原萌枝
ポンチョ・パナコッタ　水中雅章
カルラ・バルガス：愛美
ロロア・アミドニア　M・A・O
マリア・ユーフォリア　金元寿子
ジャンヌ・ユーフォリア　石川由依
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