テレビアニメ『現実主義勇者の王国再建記』の第二部が、2022年1月8日よりTOKYO MX・BS11などで放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PVが公開された。

同作は、主人公の相馬一也がある日突然、異世界に勇者として召喚され、中世ヨーロッパのようなエルフリーデン王国を持ち前の合理的精神と現代知識から、次々と新しい政策を打ち出し、傾きかけていた王国の財政政治体制を立て直していくというストーリー。

■キャスト情報

ソーマ・カズヤ 小林裕介

リーシア・エルフリーデン 水瀬いのり

アイーシャ・ウドガルド 長谷川育美

ジュナ・ドーマ 上田麗奈

ハクヤ・クオンミン 興津和幸

トモエ・イヌイ 佳原萌枝

ポンチョ・パナコッタ 水中雅章

カルラ・バルガス：愛美

ロロア・アミドニア M・A・O

マリア・ユーフォリア 金元寿子

ジャンヌ・ユーフォリア 石川由依

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