『現実主義勇者の王国再建記』第二部、来年1・8放送開始 PV公開
2021年12月10日 12時00分 (12月10日 12時05分更新)
テレビアニメ『現実主義勇者の王国再建記』の第二部が、2022年1月8日よりTOKYO MX・BS11などで放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PVが公開された。
同作は、主人公の相馬一也がある日突然、異世界に勇者として召喚され、中世ヨーロッパのようなエルフリーデン王国を持ち前の合理的精神と現代知識から、次々と新しい政策を打ち出し、傾きかけていた王国の財政政治体制を立て直していくというストーリー。
■キャスト情報
ソーマ・カズヤ 小林裕介
リーシア・エルフリーデン 水瀬いのり
アイーシャ・ウドガルド 長谷川育美
ジュナ・ドーマ 上田麗奈
ハクヤ・クオンミン 興津和幸
トモエ・イヌイ 佳原萌枝
ポンチョ・パナコッタ 水中雅章
ソーマ・カズヤ 小林裕介
リーシア・エルフリーデン 水瀬いのり
アイーシャ・ウドガルド 長谷川育美
ジュナ・ドーマ 上田麗奈
ハクヤ・クオンミン 興津和幸
トモエ・イヌイ 佳原萌枝
ポンチョ・パナコッタ 水中雅章
カルラ・バルガス：愛美
ロロア・アミドニア M・A・O
マリア・ユーフォリア 金元寿子
ジャンヌ・ユーフォリア 石川由依
ロロア・アミドニア M・A・O
マリア・ユーフォリア 金元寿子
ジャンヌ・ユーフォリア 石川由依
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