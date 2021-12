アイドルグループ・AKB48の9期生で48グループ前総監督の横山由依が9日、東京・秋葉原のAKB48劇場で卒業公演を行った。前日に29歳の誕生日を迎えた横山は、『AKB48劇場16周年特別記念公演』で新チームの誕生と17期生オーディション開催発表を見届け、12年におよぶアイドル活動に幕を下ろした。

オープニングは「目撃者」「RESET」「シアターの女神」と、劇場での思い出の詰まった公演曲からスタート。続いて、11月27日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われた卒業コンサートで集結した4人組ユニット・Not yetの楽曲へ。田口愛佳・小栗有以・下尾みうの3人と「週末Not yet」を、加藤玲奈・宮崎美穂・大家志津香と「波乗りかき氷」を、向井地美音・谷口めぐ・村山彩希とは『ペラペラペラオ』を披露した。部屋にポスターを飾るほどNot yetのファンだったという谷口は「本当は客席でこのパフォーマンスを見たかったくらいです。本当に派生ユニットの中でも一番好きなので、こうして一緒にできてうれしかったです!」と感激した。

自身のソロ曲「月と水鏡」を歌い上げると、柏木由紀とは「友達でいられるなら」をデュエット。岡田奈々と、タイ・チェンマイを拠点とするCGM48の伊豆田莉奈との3人では「純愛のクレッシェンド」を披露。横山は卒業コンサートに続いて駆けつけてくれた伊豆田に対して「いずりな、本当にありがとう! 卒業コンサートで『卒業公演も出たいです!』って直談判されて…センターを務めてもらいました(笑)」と話すと、伊豆田は「(この曲の)センターは新ポジでした! 私もびっくりです!」と大喜びした。

「光と影の日々」で本編を締めくくると、アンコールでは軌跡映像が流れ、正規メンバーへの昇格からNMB48兼任、チームAキャプテンの就任、AKB48グループ総監督の就任など、12年間の激動の日々が映し出された。

卒業ドレスに身を包んで登場した横山は、卒業ソロ曲「君がいなくなる12月」を歌い上げ、続けて、柏木、大家志津香、宮崎美穂、加藤玲奈、小栗有以、下尾みう、田口愛佳と「GIVE ME FIVE」をパフォーマンス。一人ひとりと目を合わせながら涙を流した。

エンディングでは初代AKB48グループ総監督で1期生の高橋みなみがスペシャルゲストとして登場し、「ゆいちゃん、卒業おめでとう。きれいだね〜」と言って花束を贈呈した。

涙腺の弱いたかみなは感極まって泣きながら「ご卒業おめでとうございます。本当にすごくきれいになって、卒業するメンバーの顔になってるなって思いました。AKB48グループ総監督は、ゆいちゃんだからお願いできたな、と思っています。こうしてたくさんの方々に見送られて、先輩後輩問わず愛されている姿を見たら、きっとこれまでの経験を糧に活躍していくんだろうなと思いましたし、卒業して本人はもちろんですけど、グループにとっても変わるタイミングになると思うので、AKB48のこれからと、ゆいちゃんのこれからをすごく楽しみにしています。心から卒業おめでとう!」と門出を祝った。

横山は「たかみなさんの姿を傍で見てきて支えになりたいなと思って総監督になりました。たかみなさんが言ってくれたように、私もみーおん(向井地)がいたから卒業できましたし、みーおんにつなげられてよかったなと思います」とコメント。続けてファンに向けて「今この景色を目に焼き付けておきたいなと思います。私にもいろんな時期があって、本当にみなさんがいないと乗り越えられなかったと思います。私を見つけてくれて背中を押してくれたみなさんには感謝の気持ちでいっぱいですし、最後にこうやって楽しかったと思えて、メンバーに見送ってもらえてよかったなと思います」と伝えた。

今後については「ひとりの横山由依としてお芝居とか歌とかにしっかり向き合って、みなさんに夢とか希望とか与えて『頑張ろう』って思われる人間になりたいと思うので、元AKB48メンバーとして恥ずかしくない活動をしていきたいと思います」とあいさつし、万感を込めてラストナンバー「桜の花びらたち」を熱唱した。

最後にメンバーに向け「昨日も17期のオーディションが発表になったり、これからどんどん前に進んでいくAKB48が楽しみだし、嫌なことがあったらみんないつでも連絡してください」とメッセージ。

涙で声を震わせながら「本当に実感がなさすぎて…でもそれくらい私、毎日24時間365日AKB48でいられてたんだなって思うし、本当にメンバーのことが好きすぎて」と自負すると、「本当に12年間ありがとうございました」とあいさつし、12年間の活動に終止符を打った。

■『AKB48 横山由依 卒業公演』セットリスト

Overture

01. 目撃者

02. RESET

03. シアターの女神

04. 週末Not yet

05. 波乗りかき氷

06. ペラペラペラオ

07. 月と水鏡

08. 制服レジスタンス

09. 友達でいられるなら

10. キャンディー

11. 純愛のクレッシェンド

12. 長い光

13. 大声ダイヤモンド

14. ポニーテールとシュシュ

15. Only today

16. 重力シンパシー

17. ずっと ずっと

18. 光と影の日々

19. 君がいなくなる12月

20. GIVE ME FIVE!

21. 桜の花びらたち

