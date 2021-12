人気グループ・関ジャニ∞の横山裕が9日発売の『TVガイドPERSON』の表紙を飾っている。

関ジャニ∞としては、アルバムリリースやライブツアーのスタート、そして個人としては、バラエティー番組『ちまたのジョーシキちゃん』(カンテレ)でMCを務めるなど、多岐にわたって活動する横山。「年を重ねれば重ねるほどバラエティーって難しい」と明かす彼が、テレビで愛されている理由に迫った。また、「グループがカッコよく見えるために、自分ができることは絶対にやる」と、グループのメンバーであることを強く認識し、いくつになっても新たなことに挑み続ける彼の、関ジャニ∞への限りない愛情についてもたっぷりと話を聞いた。

そのほか、来年1月8日より東京・Bunkamuraシアターコクーンで上演のオフ・ブロードウェイ・ミュージカル『MURDER for Two マーダー・フォー・トゥー』に出演する坂本昌行×海宝直人、増田貴久主演ミュージカル『ハウ・トゥー・サクシード』の観劇リポート、12月15日に『LIVE DVD & Blu-ray『LIVE TOUR 2021 HOME』』を発売するKis-My-Ft2より玉森裕太×宮田俊哉、朝の情報番組『ちば朝ライブ・モーニングこんぱす』(千葉テレビほか)や、3月25日より東京・シアタークリエで上演のミュージカル『ネクスト・トゥ・ノーマル』に出演する 橋本良亮、日生劇場で上演中のミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』で共演する大貫勇輔×加藤和樹、1月11日より東京・日生劇場で上演のミュージカル『INTO THE WOODS』に出演する望海風斗、1月7日より東京・紀伊國屋サザンシアターTAKASHIMAYAで上演の舞台『フランケンシュタイン-cry for the moon-』に出演する七海ひろき×彩凪翔、12月27日より3夜連続で放送のドラマ『岸辺露伴は動かない』(NHK総合)で主演を務める高橋一生が、ここでしか見られないスペシャルグラビアを飾っている。

旬のお笑い芸人が登場する連載「LAUGH PERSONS」は、独特な空気感とスタイリッシュなイメージで、一風変わった存在感を放つオズワルドが登場。好評の声優特集は、11月7日に配信イベント『宏太朗と裕一郎 ひょろっと男子 ~新人さんいらっしゃーい~』を行った西山宏太朗×梅原裕一郎をピックアップする。

