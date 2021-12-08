「エーステ」秋組、水江健太、中村太郎、赤澤遼太郎、稲垣成弥、藤田玲が渋いステージを披露
2021年12月8日 20時06分 (12月8日 21時05分更新)
イケメン役者育成ゲーム「A3!（エースリー）」を舞台化したMANKAI STAGE『A3!』シリーズ。秋組となる水江健太（役：摂津万里）、中村太郎（役：兵頭十座）、赤澤遼太郎（役：七尾太一）、稲垣成弥（役：伏見臣）、藤田玲（役：古市左京）がMANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～AUTUMN 2021～公開ゲネプロを披露した。
本公演では、2019年の初演から2020年9月上演の『Four Seasons LIVE 2020』で披露された秋組楽曲、発売中のCDアルバム『コスモス≒カオス』に収録された新曲を織り交ぜ、回替わり演出で舞台が構成されている。
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