フジテレビ系できょう8日に放送される音楽特番『2021FNS歌謡祭』第2夜(後6:30~11:03)のタイムテーブルおよび全アーティスト・全楽曲名が公開された。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。

初出演組は、スピッツ、あいみょん、東京スカパラダイスオーケストラとのコラボで話題のムロツヨシ、10月に歌手デビューしたナインティナインの矢部浩之ら。矢部はデビュー曲「スタンドバイミー」を、作詞・作曲を担当した石崎ひゅーいとのコラボでテレビ初披露する。

佐藤浩市は多くの俳優に歌い継がれる名曲「横浜ホンキー・トンク・ブルース」を江口洋介、小澤征悦との共演で披露。今年いっぱいで乃木坂46を卒業する生田絵梨花は、斉藤由貴と「卒業」でコラボレーション。関ジャニ∞の安田章大は“大ファン”を公言するWANIMAと念願の共演を果たす。

■『2021FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル

▼午後6時半~(50音順、以下同)

THE ALFEE×加藤礼愛×北本莉斗「星空のディスタンス」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」

ミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』カンパニー「心の叫び」「愛をとりもどせ!!」

山崎育三郎×3時のヒロイン「僕のヒロインになってくれませんか?」

WANIMA×安田章大(関ジャニ∞)「ともに」

【フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲】

sumika「Jasmine」/情報番組『バイキングMORE』

SEKAI NO OWARI「バードマン」/情報番組『めざまし8』

▼午後7時頃~

A.B.C-Z「火花アディクション」

ENHYPEN「Permission to Dance」「Tamed-Dashed」

Creepy Nuts「のびしろ」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

東京事変「秘密」

乃木坂46「最後のTight Hug」

ミュージカル『マイ・フェア・レディ』カンパニー SPメドレー

ミュージカル『刀剣乱舞』刀剣男士「刀剣乱舞」

Liella!「未来予報ハレルヤ!」

【フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲】

矢野顕子「ひとつだけ」/ドキュメンタリー『セブンルール』

▼午後8時頃~

佐藤浩市×江口洋介×小澤征悦「横浜ホンキー・トンク・ブルース」

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「HEATWAVE」

ジャニーズWEST「進むしかねぇ」

東京スカパラダイスオーケストラ×ムロツヨシ「めでたしソング」

Hey! Say! JUMP「Sing-along」

矢部浩之×石崎ひゅーい「スタンドバイミー」

【フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲】

MAN WITH A MISSION「Remember Me」/ドラマ『ラジエーションハウスII~放射線科の診断レポート~』

優里「ベテルギウス」/ドラマ『SUPER RICH』

【『機動戦士ガンダム』シリーズ特別プログラム】(ナレーション:小野賢章)

[Alexandros]「閃光」/映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』

T.M.Revolution「INVOKE-インヴォーク-」/TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』

森口博子「水の星へ愛をこめて」/TVアニメ『機動戦士Zガンダム』



▼午後9時頃~

あいみょん「ハート」

上白石萌音×木村弓「いつも何度でも」

木梨憲武×所ジョージ「私は神様を知っている」

木梨憲武×所ジョージ×宇崎竜童「沖縄ベイ・ブルース」

SixTONES「Rosy」

スピッツ「大好物」

東京事変「原罪と福音」

ミュージカル『ガイズ&ドールズ』/井上芳雄×浦井健治「Luck Be a Lady」

ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』/中川晃教×花村想太(Da-iCE)「君の瞳に恋してる」

ミュージカル『ボディガード』/柚希礼音×新妻聖子×May J.「I Will Always Love You」

優里「ドライフラワー」

【フジテレビ系列の主題歌・テーマ曲】

Da-iCE「DREAMIN’ON」/TVアニメ『ワンピース』

氷川きよし「限界突破×サバイバー」/TVアニメ『ドラゴンボール超』

▼午後10時頃~

AKB48×(あの卒業生と!?)「根も葉もRumor」

KAT-TUN「EUPHORIA」

桑田佳祐「SMILE~晴れ渡る空のように~」

桑田佳祐「Soulコブラツイスト~魂の悶絶」

斉藤由貴×生田絵梨花「卒業」

J-JUN(ジェジュン)「セカンド・ラブ」

ジェニーハイ「夏嵐」

平手友梨奈「No Time To Die」/ビリー・アイリッシュ

矢野顕子「音楽はおくりもの」

