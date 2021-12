モデルで女優の鶴嶋乃愛がApple MusicやSpotifyなどの音楽プレイリスト『Popteen Select』第3弾のカバーアートに登場する。

『Popteen Select』は、ファッション誌『Popteen』による音楽プレイリスト。TikTokでは投稿した関連動画が70万再生を突破するなど人気となっている。

また、各年代の象徴となった表紙をそのままカバーアートに設定し、年代とコンセプトに合ったヒット曲を選出している。第3弾は2016年から2020年の着うたプレイリストで、カバーアートには2016年から2020年まで『Popteen』専属モデルを務めた鶴島が登場。鶴島は専属モデルを卒業後に『仮面ライダーゼロワン』のイズ役で女優デビューし、現在はJKのためのWebマガジン『EMMARY』の4代目編集長に就任するなど多方面で活躍している。第3弾のプレイリストには米津玄師、King Gnu、菅田将暉、LiSAなどの大ヒットソングが登場する。

■『Popteen Select』2016-2020の着うたプレイリスト

1.米津玄師「Lemon」

2.菅田将暉「さよならエレジー」

3.Suchmos「VOLT-AGE」

4.King Gnu「白日」

5.milet「inside you」

6.LiSA「紅蓮華」

7.Aimer「カタオモイ」

8.あいみょん「マリーゴールド」

9.足立佳奈「私今あなたに恋をしています」

10.mile「us」

11.Aimer「STAND-ALONE」

12.Who-ya Extended「Q-vism」

13.ポルノグラフィティ「Zombies are standing out」

14.Official髭男dism「Pretender」

15 Rude-α「wonder」

16 ポルノグラフィティ「ブレス」

17.Rude-α「It's only love」

18.西野カナ「パッ」

19.乃木坂46「帰り道は遠回りしたくなる」

20.BLACK PINK「DDU-DU DDU-DU」

21.DA PUMP「U. S. A.」

22.嵐「Turning Up」

23.BTS「Dynamite」

24.BLACK PINK「KILL THIS LOVE」

25.MISIA「アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)」

26.RADWIMPS「愛にできることはまだあるかい」

関連キーワード エンタメ総合