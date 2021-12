BTSと会話しながら学ぶ韓国語学習教材パッケージ『Talk! with BTS Japan Edition 』の発売が決定

韓国の男性7人組グループ・BTSと会話しながら学ぶ、韓国語学習教材パッケージ『Talk! with BTS Japan Edition(日本語版)』の発売が決定。BTS JAPAN OFFICIAL SHOPにて、きょう7日から予約販売が開始された。

『Talk! with BTS』は、 韓国語会話を学ぶ中級学習者向けの教材。 昨年発売した基本表現が中心の初級韓国語教材『Learn! KOREAN with BTS』、韓国語入門者がハングルの子母音と発音などを学べる『Learn! KOREAN with TinyTAN』に続き、 第三弾の韓国語学習パッケージとなる。今回の新商品の登場で、『Learn! KOREANシリーズ』は入門・初級・中級レベルの韓国語教育カリキュラムを網羅できるようになった。

『Talk! with BTS』は主人公の「ボラ」が韓国の大学に交換学生として滞在することになり、その中で繰り広げられる1年間の大学生活ストーリーで構成されている。大学生活における様々な状況を12チャプターで構成し、BTSの7人のメンバーが教授、先輩、サークルの友達などでそれぞれのキャラクターで登場し、会話のやりとりを通じて韓国語会話を学習することができる。

教材の一部にはBTSメンバーが直接録音した音声を読み取れるページも含まれ、教材の中の実戦的な会話はもちろん、チャプター別にQRコードを通じて視聴できるアニメーションと、シャドーイング(音声を聞いた後、即座に復唱する実験技術)映像に収録されているメンバーの声を聞きながら学習できる。これによりメンバーたちと会話をしているような経験ができ、楽しみながらの学習が可能となっている。

会話練習では、HYBE EDUの学習支援ツールであるMotipen(別売)を利用して 韓国語を聞きながら練習が可能。教材学習の予習・復習に役立つアニメ映像および教材で、学んだ会話を練習できるシャドーイング映像もQRコードを読み取り視聴することで、学習効果をでさらに高めることが期待できる。

『Talk! with BTS』パッケージはグローバル(英語版)とジャパン(日本語版)エディションの2種類での発売(日本ではジャパンエディションのみ発売)となり、1、2学期に分かれた教材2冊をはじめ、学習者が自分で名前をつけて写真を添付できる「DIY学生証」、学習した表現を復習できる「ポケットブック」、教材内容と連携したボードゲーム「ボラマーブル」や限定版「BTS Motipenステッカー」などが付属する。

