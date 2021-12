平手友梨奈がビリー・アイリッシュ(右)の世界的ヒット曲「No Time To Die」のダンスパフォーマンスを披露へ

平手友梨奈が8日にフジテレビ系で放送される『2021FNS歌謡祭 第2夜』(後6:30~11:03)に出演することが決定し、演目も発表となった。

平手はこれまでにも『FNS歌謡祭』で圧巻のパフォーマンスを披露してきた。2017年には平井堅の「ノンフィクション」、2020年には森山直太朗の「生きてることが辛いなら」のダンスパフォーマンスを担当して強烈な印象を残し、大きな反響を呼んできた。

今回は番組からの強い要望により、米シンガーソング・ライター、ビリー・アイリッシュの「No Time To Die」のダンスパフォーマンスを披露する。

ビリーは2001年生まれ、2015年にデビュー曲「Ocean Eyes」を発表し、注目を集めた。平手も2001年生まれ、2015年に欅坂46の第1期メンバーに選ばれ、中核メンバーとなった。同い年で、同じ時期にスターダムを駆け上がった2人が「No Time To Die」を通じて表現を交わらせる。

「No Time To Die」は、日本でも10月に公開された映画『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』の主題歌。曲が流れている間も“静寂”が感じられるほどしっとりと歌う前半から、重厚なオーケストレーションになだれ込む後半と、ドラマティックな展開を見せる。ビリーは出演しないものの、ジェームズ・ボンドが直面する“生と死”を描いたこの楽曲を、平手がどのような表現で魅せるのか注目が集まる。

■『2021FNS歌謡祭 第2夜』出演者

▽司会

相葉雅紀、永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽アーティスト(50音順、★=追加)

あいみょん

[Alexandros]

石崎ひゅーい

井上芳雄

浦井健治

AKB48

A.B.C-Z

ENHYPEN

加藤礼愛&北本莉斗(クセすごシンガー)

KAT-TUN

上白石萌音

木梨憲武

木村弓

Creepy Nuts

桑田佳祐

斉藤由貴

佐藤浩市×江口洋介×小澤征悦

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

3時のヒロイン

THE ALFEE

J-JUN(ジェジュン)

ジェニーハイ

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ジャニーズWEST

SixTONES

スピッツ

sumika

SEKAI NO OWARI

Da-iCE

T.M.Revolution

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ

所ジョージ

中川晃教

乃木坂46

氷川きよし

平手友梨奈 ★

Hey! Say! JUMP

MAN WITH A MISSION

ミュージカル『刀剣乱舞』 刀剣男士

ミュージカル『フィスト・オブ・ノーススター~北斗の拳~』カンパニー(大貫勇輔、平原綾香、May'n、加藤和樹、小野田龍之介、伊礼彼方、上原理生、福井晶一、宮尾俊太郎、内木克洋、中野高志)

ミュージカル『ボディガード』カンパニー(柚希礼音、新妻聖子、May J.)

ミュージカル『マイ・フェア・レディ』カンパニー(朝夏まなと、神田沙也加、寺脇康文、別所哲也、相島一之、今井清隆)

ムロツヨシ

森口博子

矢野顕子

矢部浩之

山崎育三郎

優里

Liella!

WANIMA

