オリックスは6日、来季のコーチングスタッフを次の通り、発表した。新任は厚沢和幸投手コーチ（49）と高橋信二打撃コーチ（43）。以下のカッコ内は背番号。

▽1軍監督 中嶋聡（78）

▽2軍監督 小林宏（89）

▽ヘッドコーチ 水本勝己（88）

▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎

▽野手総合兼打撃コーチ 小谷野栄一（83）

▽育成統括コーチ 別府修作（90）

▽投手コーチ 高山郁夫（73）

▽投手コーチ 厚沢和幸（75）

▽投手コーチ（選手兼任） 能見篤史（26）

▽投手コーチ 岸田護（71）

▽投手コーチ 入来祐作（82）

▽打撃コーチ 梵英心（77）

▽打撃コーチ 辻竜太郎（79）

▽打撃コーチ 高橋信二（85）

▽内野守備・走塁コーチ 風岡尚幸（76）

▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平（80）

▽外野守備・走塁コーチ 田口壮（81）

▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介（70）

▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄（87）

▽バッテリーコーチ 山崎勝己（74）

▽育成コーチ 平井正史（72）

▽育成コーチ 由田慎太郎（86）

▽育成コーチ 鈴木昂平（84）

▽育成コーチ 飯田大祐（91）