【オリックス】新任は厚沢和幸コーチ＆高橋信二コーチ 来季のコーチングスタッフ発表
2021年12月6日 17時05分
オリックスは6日、来季のコーチングスタッフを次の通り、発表した。新任は厚沢和幸投手コーチ（49）と高橋信二打撃コーチ（43）。以下のカッコ内は背番号。
▽1軍監督 中嶋聡（78）
▽2軍監督 小林宏（89）
▽ヘッドコーチ 水本勝己（88）
▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎
▽野手総合兼打撃コーチ 小谷野栄一（83）
▽育成統括コーチ 別府修作（90）
▽投手コーチ 高山郁夫（73）
▽投手コーチ 厚沢和幸（75）
▽投手コーチ（選手兼任） 能見篤史（26）
▽投手コーチ 岸田護（71）
▽投手コーチ 入来祐作（82）
▽打撃コーチ 梵英心（77）
▽打撃コーチ 辻竜太郎（79）
▽打撃コーチ 高橋信二（85）
▽内野守備・走塁コーチ 風岡尚幸（76）
▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平（80）
▽外野守備・走塁コーチ 田口壮（81）
▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介（70）
▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄（87）
▽バッテリーコーチ 山崎勝己（74）
▽育成コーチ 平井正史（72）
▽育成コーチ 由田慎太郎（86）
▽育成コーチ 鈴木昂平（84）
▽育成コーチ 飯田大祐（91）
▽2軍監督 小林宏（89）
▽ヘッドコーチ 水本勝己（88）
▽巡回ヘッドコーチ 中垣征一郎
▽野手総合兼打撃コーチ 小谷野栄一（83）
▽育成統括コーチ 別府修作（90）
▽投手コーチ 高山郁夫（73）
▽投手コーチ 厚沢和幸（75）
▽投手コーチ（選手兼任） 能見篤史（26）
▽投手コーチ 岸田護（71）
▽投手コーチ 入来祐作（82）
▽打撃コーチ 梵英心（77）
▽打撃コーチ 辻竜太郎（79）
▽打撃コーチ 高橋信二（85）
▽内野守備・走塁コーチ 風岡尚幸（76）
▽内野守備・走塁コーチ 小島脩平（80）
▽外野守備・走塁コーチ 田口壮（81）
▽外野守備・走塁コーチ 松井佑介（70）
▽バッテリーコーチ 斎藤俊雄（87）
▽バッテリーコーチ 山崎勝己（74）
▽育成コーチ 平井正史（72）
▽育成コーチ 由田慎太郎（86）
▽育成コーチ 鈴木昂平（84）
▽育成コーチ 飯田大祐（91）
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