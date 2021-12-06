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【オリックス】新任は厚沢和幸コーチ＆高橋信二コーチ 来季のコーチングスタッフ発表

2021年12月6日 17時05分

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オリックス・中嶋監督

オリックス・中嶋監督

　オリックスは6日、来季のコーチングスタッフを次の通り、発表した。新任は厚沢和幸投手コーチ（49）と高橋信二打撃コーチ（43）。以下のカッコ内は背番号。
　▽1軍監督　中嶋聡（78）
　▽2軍監督　小林宏（89）
　▽ヘッドコーチ　水本勝己（88）
　▽巡回ヘッドコーチ　中垣征一郎
　▽野手総合兼打撃コーチ　小谷野栄一（83）
　▽育成統括コーチ　別府修作（90）
　▽投手コーチ　高山郁夫（73）
　▽投手コーチ　厚沢和幸（75）
　▽投手コーチ（選手兼任）　能見篤史（26）
　▽投手コーチ　岸田護（71）
　▽投手コーチ　入来祐作（82）
　▽打撃コーチ　梵英心（77）
　▽打撃コーチ　辻竜太郎（79）
　▽打撃コーチ　高橋信二（85）
　▽内野守備・走塁コーチ　風岡尚幸（76）
　▽内野守備・走塁コーチ　小島脩平（80）
　▽外野守備・走塁コーチ　田口壮（81）
　▽外野守備・走塁コーチ　松井佑介（70）
　▽バッテリーコーチ　斎藤俊雄（87）
　▽バッテリーコーチ　山崎勝己（74）
　▽育成コーチ　平井正史（72）
　▽育成コーチ　由田慎太郎（86）
　▽育成コーチ　鈴木昂平（84）
　▽育成コーチ　飯田大祐（91）
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