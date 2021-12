柴咲コウ (C)ORICON NewS inc.

女優の柴咲コウが6日、自身のインスタグラムを更新。バッサリと切ったショートヘア姿を公開した。

柴咲は「髪の毛切りましたショートヘアにしてドネーションも I got my hair cut and donated them!」と写真をアップ。「ELLEデジタルとレトロワch.ではヘアカットの模様を明日配信します!お楽しみに」とメッセージし「5枚目はbeforeの長さ」と紹介した。

ファンからは「えええええええ!!すっごく綺麗です」「ショートもまたいいですね~」「美人が際立ってますね」「ショートヘア凄く似合ってます」「スゴ~オい。イメチェン」などのコメントが寄せられている。

