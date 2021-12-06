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藤本寛也が今季２ゴール目　ポルトガル１部、ジル・ビセンテ

2021年12月6日 09時31分 (12月6日 09時40分更新)
　サッカーのポルトガル１部リーグで５日、ジル・ビセンテの藤本寛也がホームのファマリカン戦で前半３分に今季２ゴール目となる先制点を決めた。後半３８分までプレーし、チームは４―０で快勝した。（共同）

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