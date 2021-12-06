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渡辺雄太７得点、八村塁は欠場 ＮＢＡ、日本人対決持ち越し
【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡで、ラプターズの渡辺雄太は５日、本拠地トロントで行わ...
12月6日
細谷恭平「あれ以上はなかった」 福岡国際マラソン、一夜明け
今年で最後となった福岡国際マラソンで日本選手最高の２位に入った細谷恭平（黒崎播磨）が一夜明けた６日、...
古江７位、渋野２４位で通過 米女子ゴルフ最終予選会
【モービル（アラバマ州）共同】米女子ゴルフツアーの来季出場資格を争う最終予選会は５日、アラバマ州モー...
吉田麻也、２試合ぶり途中出場 イタリア１部、サンプドリア
【ジェノバ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で５日、サンプドリアの吉田麻也は...
ゲンク伊東は後半途中から出場 ベルギー１部、試合は引き分け
サッカーのベルギー１部リーグで５日、ゲンクの伊東純也がアウェーのメヘレン戦で先発を外れ、１―１の後半...
遠藤航、伊藤洋輝はフル出場 ドイツ１部、シュツットガルト
【デュッセルドルフ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで５日、シュツットガルトの遠藤航と伊藤洋...