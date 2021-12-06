人気アニメ『鬼滅の刃』の第2期『鬼滅の刃』遊郭編が5日、フジテレビ系で放送がスタートした（毎週日曜 午後11時15分～ 初回は1時間の特別放送）。これを記念して、6日午後7時よりABEMAで特別番組『「鬼滅テレビ」遊郭編放送開始記念スペシャル』が配信されることが決定した。

配信では、竈門炭治郎役の花江夏樹、宇髄天元役の小西克幸が出演し、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編の第一話の感想を話すほか、ファン必見のアニメ『鬼滅の刃』の“新情報”を公開する。

また、特別番組配信当日の12月6日には、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編の第一話見逃し配信と、生徒や先生に扮したキャラクターたちのドタバタ劇を描いたスピンオフ作品『中高一貫!!キメツ学園物語』の一挙配信も決定。6日午後5時40分より、『中高一貫!!キメツ学園物語』を一挙配信するほか、テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編の第一話を、特別番組直前の午後6時と特別番組直後の午後7時31分の2回にわたり見逃し配信する。

第2期は『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の続きを描き、鬼殺隊最高位の剣士＜柱＞の一人、音柱の宇髄天元とともに炭治郎たちが、鬼の棲む遊郭に向かうストーリー。

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