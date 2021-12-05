「魔法科高校の劣等生」のキービジュアル （C）2019 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校2製作委員会

アニメ『魔法科高校の劣等生 追憶編』が、12月31日23時57分より放送されることが決定した。TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11では、年越しでのスペシャル放送で、お正月の特別映像も放送する。

『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。

原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計2000万部突破（原作小説シリーズ累計1200万部）を突破している作品で、「魔法科高校の劣等生 追憶編」は達也と深雪の過去を描く。

＜放送情報＞

■TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11

2021年12月31日（金）23：57～

■MBS

2022年1月4日（火）26：35～

■テレビ愛知

2022年1月3日（月）27：10～

■AT-X

2022年1月1日（土）20：30～

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