アニメ『魔法科高校の劣等生 追憶編』31日より放送開始、年越しSP 第1弾PV公開
2021年12月5日 10時30分 (12月5日 11時05分更新)
アニメ『魔法科高校の劣等生 追憶編』が、12月31日23時57分より放送されることが決定した。TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11では、年越しでのスペシャル放送で、お正月の特別映像も放送する。
『魔法科高校の劣等生』は、魔法が技術として確立された世界を舞台に、通称“魔法科高校”に通う1組の兄妹と仲間たちの波乱の日々を描いた物語。テレビアニメ、劇場アニメ、コミックス、ゲームなど多くのメディアミックスが展開されており、2021年7月に10周年を迎えた。
原作・佐島勤、イラスト・石田可奈によるシリーズ累計2000万部突破（原作小説シリーズ累計1200万部）を突破している作品で、「魔法科高校の劣等生 追憶編」は達也と深雪の過去を描く。
＜放送情報＞
■TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11
2021年12月31日（金）23：57～
■MBS
2022年1月4日（火）26：35～
■テレビ愛知
2022年1月3日（月）27：10～
■AT-X
2022年1月1日（土）20：30～
■TOKYO MX・とちぎテレビ・群馬テレビ・BS11
2021年12月31日（金）23：57～
■MBS
2022年1月4日（火）26：35～
■テレビ愛知
2022年1月3日（月）27：10～
■AT-X
2022年1月1日（土）20：30～
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