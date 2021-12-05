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角田裕毅は2戦連続Q3進出で予選8番手　初タイトル王手のフェルスタッペンは痛恨の壁ヒットで3番手【F1第21戦サウジアラビアGP】

2021年12月5日 03時35分

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予選８番手となったアルファタウリ・ホンダの角田裕毅（ホンダ提供）

予選８番手となったアルファタウリ・ホンダの角田裕毅（ホンダ提供）

◇４日　Ｆ１第２１戦サウジアラビアＧＰ予選（ジッダ市街地コース）
　新規開催のＦ１第２１戦サウジアラビアＧＰは４日、予選が行われ、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅（２１）が２戦連続でＱ３（最終ラウンド）進出を果たし、８番手をマークした。
　初タイトルに王手をかけているレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は最後のアタックでウオールに接触してベストタイムを更新できず、３番手タイムに終わった。
　８点差を追いかけるメルセデスのルイス・ハミルトン（英国）が２戦連続今季５回目のポールポジションを獲得。２番手にはチームメートのバルテリ・ボッタス（フィンランド）がつけた。
　レッドブルのセルジオ・ペレス（メキシコ）が５番手、アルファタウリのピエール・ガスリー（フランス）が６番手に食い込み、ホンダ勢は４台全てがトップ１０入りした。
　今季は残りがサウジアラビアＧＰと、２週連続開催となる最終戦のアブダビＧＰ（アラブ首長国連邦）のみ。
◆Ｆ１第２１戦サウジアラビアＧＰGP予選暫定結果
１・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
２・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
３・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
４・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
５・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
６・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
９・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１０・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
（以上Q3進出）
１１・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１２・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
１３・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１４・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１５・カルロス・サインツ（フェラーリ）
（以上Q2進出）
１６・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１８・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
２０・ニキータ・マゼピン（ハース）

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