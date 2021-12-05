角田裕毅は2戦連続Q3進出で予選8番手 初タイトル王手のフェルスタッペンは痛恨の壁ヒットで3番手【F1第21戦サウジアラビアGP】
2021年12月5日 03時35分
◇４日 Ｆ１第２１戦サウジアラビアＧＰ予選（ジッダ市街地コース）
新規開催のＦ１第２１戦サウジアラビアＧＰは４日、予選が行われ、アルファタウリ・ホンダの角田裕毅（２１）が２戦連続でＱ３（最終ラウンド）進出を果たし、８番手をマークした。
初タイトルに王手をかけているレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン（オランダ）は最後のアタックでウオールに接触してベストタイムを更新できず、３番手タイムに終わった。
８点差を追いかけるメルセデスのルイス・ハミルトン（英国）が２戦連続今季５回目のポールポジションを獲得。２番手にはチームメートのバルテリ・ボッタス（フィンランド）がつけた。
レッドブルのセルジオ・ペレス（メキシコ）が５番手、アルファタウリのピエール・ガスリー（フランス）が６番手に食い込み、ホンダ勢は４台全てがトップ１０入りした。
今季は残りがサウジアラビアＧＰと、２週連続開催となる最終戦のアブダビＧＰ（アラブ首長国連邦）のみ。
◆Ｆ１第２１戦サウジアラビアＧＰGP予選暫定結果
１・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
２・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
３・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
４・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
５・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
６・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
９・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１０・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
（以上Q3進出）
１１・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１２・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
１３・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１４・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１５・カルロス・サインツ（フェラーリ）
（以上Q2進出）
１６・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１８・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
２０・ニキータ・マゼピン（ハース）
１・ルイス・ハミルトン（メルセデス）
２・バルテリ・ボッタス（メルセデス）
３・マックス・フェルスタッペン（レッドブル・ホンダ）
４・シャルル・ルクレール（フェラーリ）
５・セルジオ・ペレス（レッドブル・ホンダ）
６・ピエール・ガスリー（アルファタウリ・ホンダ）
７・ランド・ノリス（マクラーレン）
８・角田裕毅（アルファタウリ・ホンダ）
９・エステバン・オコン（アルピーヌ）
１０・アントニオ・ジョビナッツィ（アルファロメオ）
（以上Q3進出）
１１・ダニエル・リカルド（マクラーレン）
１２・キミ・ライコネン（アルファロメオ）
１３・フェルナンド・アロンソ（アルピーヌ）
１４・ジョージ・ラッセル（ウィリアムズ）
１５・カルロス・サインツ（フェラーリ）
（以上Q2進出）
１６・ニコラス・ラティフィ（ウィリアムズ）
１７・セバスチャン・ベッテル（アストンマーティン）
１８・ランス・ストロール（アストンマーティン）
１９・ミック・シューマッハー（ハース）
２０・ニキータ・マゼピン（ハース）
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