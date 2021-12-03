『Mステ ウルトラSUPER LIVE』聖夜に６時間超生放送 出演者第1弾47組発表
2021年12月3日 22時00分 (12月3日 23時06分更新)
テレビ朝日系の年末恒例音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』が、12月24日のクリスマスイブに6時間以上（後5：00～11：10）にわたって生放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾として47組が発表された。
ジャニーズ勢は、KinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の13組がラインナップ。
また、きょう3日放送回に出演したTWICEは、代表曲「TT -Japanese ver.-」を披露することが先行で発表された。モモは「私たちは来年日本デビューをして5周年を迎えるので、SUPER LIVEでまたデビュー曲を披露することができてうれしいです。クリスマス感満載のステージを楽しみにしていてください」と語った。
■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト第1弾
aiko
あいみょん
UVERworld
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
KAT-TUN
川崎鷹也
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
Creepy Nuts
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS
THE RAMPAGE
ジャニーズWEST
Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
東京事変
Toshl
TWICE「TT -Japanese ver.-」
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
平井大
BiSH
BLOOM VASE
Hey! Say! JUMP
マカロニえんぴつ
三浦大知
milet
YOASOBI
L'Arc～en～Ciel
LiSA
Little Glee Monster
緑黄色社会
ほか
aiko
あいみょん
UVERworld
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
Awesome City Club
KAT-TUN
川崎鷹也
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
Creepy Nuts
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS
THE RAMPAGE
ジャニーズWEST
Jr.EXILE（GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ）
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
東京事変
Toshl
TWICE「TT -Japanese ver.-」
なにわ男子
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
日向坂46
平井大
BiSH
BLOOM VASE
Hey! Say! JUMP
マカロニえんぴつ
三浦大知
milet
YOASOBI
L'Arc～en～Ciel
LiSA
Little Glee Monster
緑黄色社会
ほか
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