テレビ朝日系の年末恒例音楽特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2021』が、12月24日のクリスマスイブに6時間以上(後5:00~11:10)にわたって生放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾として47組が発表された。

ジャニーズ勢は、KinKi Kids、NEWS、関ジャニ∞、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、Sexy Zone、A.B.C-Z、ジャニーズWEST、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子の13組がラインナップ。

また、きょう3日放送回に出演したTWICEは、代表曲「TT -Japanese ver.-」を披露することが先行で発表された。モモは「私たちは来年日本デビューをして5周年を迎えるので、SUPER LIVEでまたデビュー曲を披露することができてうれしいです。クリスマス感満載のステージを楽しみにしていてください」と語った。

■『ウルトラSUPER LIVE 2021』出演アーティスト第1弾

aiko

あいみょん

UVERworld

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

Awesome City Club

KAT-TUN

川崎鷹也

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

Creepy Nuts

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS

THE RAMPAGE

ジャニーズWEST

Jr.EXILE(GENERATIONS, THE RAMPAGE, FANTASTICS, BALLISTIK BOYZ)

GENERATIONS

SixTONES

Snow Man

Sexy Zone

DA PUMP

DISH//

東京事変

Toshl

TWICE「TT -Japanese ver.-」

なにわ男子

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

日向坂46

平井大

BiSH

BLOOM VASE

Hey! Say! JUMP

マカロニえんぴつ

三浦大知

milet

YOASOBI

L'Arc~en~Ciel

LiSA

Little Glee Monster

緑黄色社会

ほか

関連キーワード エンタメ総合