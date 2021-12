Hey! Say! JUMPの最新シングル「Sing-along」が、初週19.8万枚を売り上げ、11月30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位: Sing-along / Hey!Say!JUMP

2位: 覚醒 / 22/7

3位: not ALONE not HITORI/ミラクル STAY TUNE!/Shooting Voice!! / Aqours,虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会,Liella!

4位: Ribbon / M!LK

5位: 初心LOVE(うぶらぶ) / なにわ男子

6位: AVALANCHE / UVERworld

7位: ターミナル ~僕ら、あるべき場所~ / Luce Twinkle Wink☆

8位: FINAL PIECE / HYDE

9位: Eden「EXCEED」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season2 / Eden(乱凪砂(諏訪部順一),巴日和(花江夏樹),七種茨(逢坂良太),漣ジュン(内田雄馬))

10位: ハート / あいみょん

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

