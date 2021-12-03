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ＮＦＬ、カウボーイズが８勝目　第１３週、セインツ５連敗

2021年12月3日 15時53分 (12月3日 16時00分更新)
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第１３週第１日は２日、ルイジアナ州ニューオーリンズで行われ、カウボーイズがセインツに２７―１７で快勝し、８勝目（４敗）を挙げた。カウボーイズのＱＢプレスコットがパスで２３８ヤードを投げ、１ＴＤパスを通した。セインツは５連敗で５勝７敗。

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