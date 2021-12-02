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立憲民主党は２日、国会内で開いた両院議員総会で、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣（５４）を充てるな...
12月2日
国際線の新規予約 一転再開 オミクロン株の水際対策迷走
国土交通省は２日、日本に到着する国際線新規予約受け付けを再開すると発表した。新型コロナウイルスの「オ...
自民石破派、「グループ」に変更 所属議員減少、臨時総会で表明
自民党石破派（水月会、１２人）は２日昼、臨時総会を国会内で開いた。顧問の石破茂元幹事長が所属議員の減...
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日本、水際対策に穴 「特段の事情」「公益性」解釈広く
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臨時国会の岸田首相所信表明、原案が判明 対コロナ「細心かつ慎重」
岸田文雄首相が、臨時国会召集の６日に行う所信表明演説の原案が判明した。新型コロナウイルスの「オミクロ...
12月1日