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集まれ若き挑戦者　多治見で初「全国焼き物甲子園」　６日申し込み開始

2021年12月3日 05時00分 (12月3日 05時00分更新)
やきもの甲子園への応募を呼び掛ける担当者＝多治見市役所で

やきもの甲子園への応募を呼び掛ける担当者＝多治見市役所で

　陶芸に取り組む高校生らから作品を募るコンテスト「全国やきもの甲子園」を多治見市が初めて開催する。市によると、高校生を対象に陶芸に特化した大規模なコンテストは全国的にも珍しく、美濃焼や産地の魅力を発信する。来年二月二十八日まで出場者を募集している。...

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