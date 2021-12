今年も『ミスド福袋』がポケモンコラボで登場(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ミスタードーナツは、数量限定で『ミスド福袋2022』を26日より順次発売する。毎年人気を集める同商品だが、今年もポケモンとのオリジナルグッズを詰め込んだにぎやかな内容だ。人気のゲームソフト『ポケットモンスター ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール』に登場する、ポッチャマ、グレイシア、リーフィアらもデザインされたグッズがラインナップ。

福袋は、1,100円(税込、以下同)、2,200円、3,300円、5,500円の4種。5,500円のセットには、フォルムもかわいい“ピカチュウ クッション”が封入される。ほかにも、エコバッグやカレンダージッパーバッグ、ポーチ、マスキングテープ、スケジュール帳など、デイリーユースできるアイテムが用意されており、ポケモンキャラとおなじみのドーナツがデザインされたグッズは、全部集めたくなるかわいらしさだ。

さらにドーナツ引換カードは、ミスタードーナツカードアプリに登録することで、スマートフォンでも引換可能。ひとつの引換カードを別のスマートフォンのアプリにも登録することで、複数人とシェアできる。

『ミスド福袋2022』は、ミスタードーナツ全店が販売対象。26日より順次販売されるが、開始日、種類などは店舗により異なる。10日よりホームページにて公開。各店舗の在庫がなくなり次第終了。

