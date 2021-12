歌手の森進一(74)と息子でロックバンド・MY FIRST STORYのHiro親子が広告初供となる『キリン一番搾り 糖質ゼロ』のスペシャルWEBムービー「これが私のおいしいビール 森進一 Hiro MY FIRST STORY」 篇が、2日から公開する。

同WEBムービーは 初めて2人で向い合うサシ飲みの席でインタビューに答えながら商品のおいしさ を語るストーリー。尊敬する父に『一番搾り 糖質ゼロ』をおススメしにきたHiroと 、「一緒に飲めるのを楽しみにしていた」と、うれしそうな表情で微笑む森。互いに照れくささを隠しながら乾杯し、徐々に弾んでいく2人のトークは必見となる。

ロングバージョンでは、そんな親子のやりとりを余すところなく伝えしています。良き場所でと良き人と、 良きビールを飲む幸せを感じた親子が語り合う 本音のストーリー。広告で共演すること、そして親子2人で向き合って乾杯することも初めてという2人。父は息子とサシでビールを飲むことを楽しみに、息子は気恥ずかしさもあって少し緊張気味ながら「自分が今一番大好きなビールを父親にオススメしよう」と心に決めてこの日を迎えた。

もともとビールが大好きで『一番搾り』もよく飲んでいたHiro。『一番搾り』から糖質ゼロが出た際に「絶対おいしいはず」と期待して買ってからは、すっかりユーザーに。理由は 「一番搾りだからめちゃくちゃおいしい。しかもそれが糖質ゼロという、こんなにうれしいビールは今までになかったから」。

一方、森は、以前はビールを飲んでいたが、最近は控えめ。『一番搾り 糖質ゼロ』は存在は知っていたものの、まだ飲んだことが無いとのこと。天気も景色も良く、気持の良い空間で、ついに実現した親子の乾杯。 Hiroが大好きなビール『一番搾り 糖質ゼロ』をそれぞれゆっくりとグラスに注ぎ、一口飲むと、2人とも思わず「あ~、おいしい」。久しぶりにビールを飲んだという森は「なんか、深いね」と感慨深げ。

そこから先はただ、親子水入らずの楽しいビールタイム。 華美な背景も演出も必要としない、幸せそうな2人の表情が『一番搾り 糖質ゼロ』の魅力を物語っている。

