ELLEGARDEN

ロックバンド・ELLEGARDENが来年2月から、16年ぶりとなる6枚目のアルバム制作に入ることを1日、発表した。

バンドの公式サイトでは「THE BOYS ARE BACK IN THE STUDIO AGAIN TO RECORD OUR 6TH ALBUM」と記され、アルバム制作のためにスタジオ入りしていることが明らかに。「ELLEGARDENは2022年2月より、16年ぶりとなる6thアルバムの制作に入ります。発売日などすべてはまだ未定ですが、ELLEGARDENの新しい挑戦にご期待ください」と呼びかけている。

ELLEGARDENは細美武士(Vo&G)、生形真一 (G)、高田雄一(B)、高橋宏貴(D)からなる4人組で1998年結成。2001年に1st EP『ELLEGARDEN』でインディーズデビュー。パワフルなライブで人気を誇り、海外でも高い評価を集めていたが、08年9月7日のSTUDIO COASTのライブから活動休止に。2018年、10年ぶりのツアーを行い復活を遂げた。

