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マラソン鈴木が一山と結婚　日本記録保持者「同じ目標に」

2021年12月1日 16時45分 (12月1日 17時12分更新)
　鈴木健吾、一山麻緒

　鈴木健吾、一山麻緒

　男子マラソンの日本記録を持つ鈴木健吾（２６）＝富士通＝が１日、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で、女子マラソンで東京五輪８位入賞を果たした一山麻緒（２４）＝ワコール＝と結婚したと発表した。「同じ目標に向かって、どんな時も支え合い、高め合いながら、私たちらしく日々精進して参ります」などとつづった。

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