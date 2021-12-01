男子マラソンの日本記録を持つ鈴木健吾（２６）＝富士通＝が１日、会員制交流サイト（ＳＮＳ）で、女子マラソンで東京五輪８位入賞を果たした一山麻緒（２４）＝ワコール＝と結婚したと発表した。「同じ目標に向かって、どんな時も支え合い、高め合いながら、私たちらしく日々精進して参ります」などとつづった。