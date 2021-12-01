本文へ移動

立民幹事長に西村元厚労副大臣　泉代表が明らかに

2021年12月1日 15時26分 (12月1日 15時56分更新)
　立憲民主党の泉健太代表は１日、幹事長に西村智奈美元厚生労働副大臣を起用する方針を党本部で記者団に明らかにした。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

政治の新着

記事一覧