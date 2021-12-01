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大阪にＧ７閣僚会合誘致 ２３年、知事・堺市長が表明
大阪府の吉村洋文知事と堺市の永藤英機市長は１日、大阪府庁で共同記者会見し、２０２３年に日本で開催予定...
12月1日
南アなど１０カ国、再入国拒否 政府、在留資格持つ外国人
松野博一官房長官は１日の記者会見で、新型コロナウイルスの「オミクロン株」拡大を受けた水際対策の強化措...
若き代表のもとで団結に期待感 立民・泉新代表、中部の立民議員の反応
立憲民主党の代表選で、新たなリーダーに選出された泉健太政調会長（４７）。知名度不足や野党共闘の在り方...
立民泉健太新代表横顔 外交・原発「現実的な対応を」
旧希望の党、旧国民民主党を経て、二〇二〇年九月、立憲民主党に参加した。結成時の代表選では枝野幸男氏に...
立民新代表に泉健太氏 共産との共闘、修正方針
立憲民主党は３０日、東京都内で開いた臨時党大会で代表選を実施し、泉健太政調会長（４７）を新代表に選出...
11月30日
維新・馬場幹事長、共同代表に 幹事長は衆院当選２回の藤田氏
日本維新の会は３０日、常任役員会を開催し、共同代表に馬場伸幸幹事長（５６）を充てる人事を正式に決めた...