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ＮＢＡ、ラプターズ渡辺１１得点　グリズリーズ戦に途中出場

2021年12月1日 13時22分 (12月1日 13時58分更新)
　グリズリーズ戦に途中出場し、１１得点、６リバウンドだったラプターズの渡辺＝トロント（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　グリズリーズ戦に途中出場し、１１得点、６リバウンドだったラプターズの渡辺＝トロント（ＮＢＡＥ提供・ゲッティ＝共同）

　米プロバスケットボールＮＢＡで３０日、ラプターズの渡辺雄太は本拠地トロントでのグリズリーズ戦に途中出場し、２８分４１秒のプレーで１１得点、６リバウンドだった。チームは９１―９８で敗れて９勝１３敗となった。（共同）

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