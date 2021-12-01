『FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル発表【出演全アーティスト＆全曲目】
2021年12月1日 08時39分 (12月1日 09時06分更新)
フジテレビ系で12月1日と8日の2週にわたって放送される音楽特番『2021FNS歌謡祭』のうち、きょう1日に生放送される第1夜（後6：30～11：28）のタイムテーブルおよび全アーティスト・全楽曲名が公開された。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。
司会の相葉は、自身がキャプテンを務めるフジテレビ系『VS魂』（毎週木曜 後7：00）の主題歌「New Again！ Again and Again！」を、キャプテン補佐の風間俊介をはじめ、佐藤勝利（Sexy Zone）、藤井流星（ジャニーズWEST）、岸優太（King & Prince）、浮所飛貴（美 少年／ジャニーズJr.）とともに歌唱する。第1夜のタイムテーブルは以下のとおり。
■『2021FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル
▼午後6時半～（50音順、以下同）
AI「アルデバラン」
岡本知高「BoleroIV～New Breath～」
KinKi Kids×Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」
JO1「僕らの季節」
DA PUMP×クリス・ハート「Alll I Want For Christmas Is You」
TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」
秦基博「泣き笑いのエピソード」
ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」
AI「アルデバラン」
岡本知高「BoleroIV～New Breath～」
KinKi Kids×Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」
JO1「僕らの季節」
DA PUMP×クリス・ハート「Alll I Want For Christmas Is You」
TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」
秦基博「泣き笑いのエピソード」
ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」
▼午後7時頃～
ウマ娘「ユメヲカケル！」
京本大我（SixTONES）×笹本玲奈「Tonight」／「ウエスト・サイド・ストーリー」
劇団四季『アナと雪の女王』「生まれて初めて」
郷ひろみ×蒼井翔太「言えないよ」
櫻坂46「流れ弾」
齋藤瑠希×平野綾「本当のわたし」／『ミラベルと魔法だらけの家』
中井さんと木梨くん（中井貴一、木梨憲武）「ジグソーパズル」
NiziU「Take a Picture」「Chopstick」
日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」
BoA「メリクリ」
松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」
薬師丸ひろ子「探偵物語」
Little Glee Monster「白い恋人達」
ウマ娘「ユメヲカケル！」
京本大我（SixTONES）×笹本玲奈「Tonight」／「ウエスト・サイド・ストーリー」
劇団四季『アナと雪の女王』「生まれて初めて」
郷ひろみ×蒼井翔太「言えないよ」
櫻坂46「流れ弾」
齋藤瑠希×平野綾「本当のわたし」／『ミラベルと魔法だらけの家』
中井さんと木梨くん（中井貴一、木梨憲武）「ジグソーパズル」
NiziU「Take a Picture」「Chopstick」
日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」
BoA「メリクリ」
松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」
薬師丸ひろ子「探偵物語」
Little Glee Monster「白い恋人達」
▼午後8時頃～
EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」
さだまさし×長屋晴子（緑黄色社会）「なごり雪」
東方神起「SURISURI」「Spellbound」
德永英明×JUJU「ブルーライト・ヨコハマ」
德永英明×中島健人・菊池風磨（Sexy Zone）「夢を信じて」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
浜崎あゆみ「春よ、来い」
日向坂46「ってか」
山崎育三郎「誰が為」
渡辺美里×水樹奈々「Rain」
EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」
さだまさし×長屋晴子（緑黄色社会）「なごり雪」
東方神起「SURISURI」「Spellbound」
德永英明×JUJU「ブルーライト・ヨコハマ」
德永英明×中島健人・菊池風磨（Sexy Zone）「夢を信じて」
なにわ男子「初心LOVE（うぶらぶ）」
浜崎あゆみ「春よ、来い」
日向坂46「ってか」
山崎育三郎「誰が為」
渡辺美里×水樹奈々「Rain」
▼午後9時頃～
大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」
上白石萌音「夢先案内人」
関ジャニ∞×生田斗真「稲妻ブルース」
北村匠海（DISH//）×山崎育三郎「また逢う日まで」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, Meeny, Miny, Moe」「R.Y.U.S.E.I.」
Sexy Zone×秦基博「夏のハイドレンジア」
ピンドン・ノリコ×マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」
YOASOBI「もう少しだけ」
LA DIVA「Dynamite」
LA DIVA「時代」
緑黄色社会×浦和学院高等学校 ソングリーダー部「Mela！」
大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」
上白石萌音「夢先案内人」
関ジャニ∞×生田斗真「稲妻ブルース」
北村匠海（DISH//）×山崎育三郎「また逢う日まで」
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, Meeny, Miny, Moe」「R.Y.U.S.E.I.」
Sexy Zone×秦基博「夏のハイドレンジア」
ピンドン・ノリコ×マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」
YOASOBI「もう少しだけ」
LA DIVA「Dynamite」
LA DIVA「時代」
緑黄色社会×浦和学院高等学校 ソングリーダー部「Mela！」
▼午後10時頃～
AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」
aiko「食べた愛」
関ジャニ∞「凛」
KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」
King Gnu「一途」
JUJU「こたえあわせ」
DA PUMP「Dream on the street」
DISH//「沈丁花」
浜崎あゆみ「No way to say」
VS魂（相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴）「New Again！ Again and Again！」
水樹奈々×清塚信也「愛の星」
milet「Fly High」
LiSA「明け星」
和田アキ子×JO1「古い日記」
AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」
aiko「食べた愛」
関ジャニ∞「凛」
KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」
King Gnu「一途」
JUJU「こたえあわせ」
DA PUMP「Dream on the street」
DISH//「沈丁花」
浜崎あゆみ「No way to say」
VS魂（相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴）「New Again！ Again and Again！」
水樹奈々×清塚信也「愛の星」
milet「Fly High」
LiSA「明け星」
和田アキ子×JO1「古い日記」
『FNS歌謡祭』出演第1弾71組発表 ジャニーズ勢はKinKiら9組 ウマ娘は競馬場から出走
『FNS歌謡祭』出演第2弾29組発表 スピッツ＆松田聖子ら登場、恒例の豪華コラボ企画も発表
相葉雅紀『VS魂』主題歌が初公開 メンバー6人で『FNS歌謡祭』出演も決定
『FNS歌謡祭』企画発表 KinKi KidsはSexy Zone＆なにわ男子とコラボ、上白石萌音は山口百恵の名曲歌唱
矢部浩之『FNS歌謡祭』出演「ネットニュースで知りました（笑）」 岡村がエール「歌い出しだけ…」
『FNS歌謡祭』出演第2弾29組発表 スピッツ＆松田聖子ら登場、恒例の豪華コラボ企画も発表
相葉雅紀『VS魂』主題歌が初公開 メンバー6人で『FNS歌謡祭』出演も決定
『FNS歌謡祭』企画発表 KinKi KidsはSexy Zone＆なにわ男子とコラボ、上白石萌音は山口百恵の名曲歌唱
矢部浩之『FNS歌謡祭』出演「ネットニュースで知りました（笑）」 岡村がエール「歌い出しだけ…」
おすすめ情報