フジテレビ系で12月1日と8日の2週にわたって放送される音楽特番『2021FNS歌謡祭』のうち、きょう1日に生放送される第1夜(後6:30~11:28)のタイムテーブルおよび全アーティスト・全楽曲名が公開された。司会は相葉雅紀と永島優美アナウンサーが務める。

司会の相葉は、自身がキャプテンを務めるフジテレビ系『VS魂』(毎週木曜 後7:00)の主題歌「New Again! Again and Again!」を、キャプテン補佐の風間俊介をはじめ、佐藤勝利(Sexy Zone)、藤井流星(ジャニーズWEST)、岸優太(King & Prince)、浮所飛貴(美 少年/ジャニーズJr.)とともに歌唱する。第1夜のタイムテーブルは以下のとおり。

■『2021FNS歌謡祭』第1夜タイムテーブル

▼午後6時半~(50音順、以下同)

AI「アルデバラン」

岡本知高「BoleroIV~New Breath~」

KinKi Kids×Sexy Zone×なにわ男子「シンデレラ・クリスマス」

JO1「僕らの季節」

DA PUMP×クリス・ハート「Alll I Want For Christmas Is You」

TOMORROW X TOGETHER「0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. 幾田りら [Japanese Ver.]」

秦基博「泣き笑いのエピソード」

ももいろクローバーZ「恋人がサンタクロース」

▼午後7時頃~

ウマ娘「ユメヲカケル!」

京本大我(SixTONES)×笹本玲奈「Tonight」/「ウエスト・サイド・ストーリー」

劇団四季『アナと雪の女王』「生まれて初めて」

郷ひろみ×蒼井翔太「言えないよ」

櫻坂46「流れ弾」

齋藤瑠希×平野綾「本当のわたし」/『ミラベルと魔法だらけの家』

中井さんと木梨くん(中井貴一、木梨憲武)「ジグソーパズル」

NiziU「Take a Picture」「Chopstick」

日向坂46×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「すてきなホリデイ」

BoA「メリクリ」

松田聖子「瞳はダイアモンド」「私の愛」

薬師丸ひろ子「探偵物語」

Little Glee Monster「白い恋人達」

▼午後8時頃~

EXILE「ただ…逢いたくて」「Someday」「Choo Choo TRAIN」

さだまさし×長屋晴子(緑黄色社会)「なごり雪」

東方神起「SURISURI」「Spellbound」

德永英明×JUJU「ブルーライト・ヨコハマ」

德永英明×中島健人・菊池風磨(Sexy Zone)「夢を信じて」

なにわ男子「初心LOVE(うぶらぶ)」

浜崎あゆみ「春よ、来い」

日向坂46「ってか」

山崎育三郎「誰が為」

渡辺美里×水樹奈々「Rain」

▼午後9時頃~

大塚愛×ハラミちゃん「プラネタリウム」

上白石萌音「夢先案内人」

関ジャニ∞×生田斗真「稲妻ブルース」

北村匠海(DISH//)×山崎育三郎「また逢う日まで」

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Eeny, Meeny, Miny, Moe」「R.Y.U.S.E.I.」

Sexy Zone×秦基博「夏のハイドレンジア」

ピンドン・ノリコ×マツコ・デラックス×ミッツ・マングローブ「命綱」

YOASOBI「もう少しだけ」

LA DIVA「Dynamite」

LA DIVA「時代」

緑黄色社会×浦和学院高等学校 ソングリーダー部「Mela!」

▼午後10時頃~

AI×倖田來未「I Wanna Know」「BE MY BABY」

aiko「食べた愛」

関ジャニ∞「凛」

KinKi Kids「硝子の少年」「愛のかたまり」

King Gnu「一途」

JUJU「こたえあわせ」

DA PUMP「Dream on the street」

DISH//「沈丁花」

浜崎あゆみ「No way to say」

VS魂(相葉雅紀・風間俊介・佐藤勝利・藤井流星・岸優太・浮所飛貴)「New Again! Again and Again!」

水樹奈々×清塚信也「愛の星」

milet「Fly High」

LiSA「明け星」

和田アキ子×JO1「古い日記」

